video suggerito

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni restano una famiglia per Celine Blue, ma frequentano altre persone La coppia si è detta addio e frequentano altre persone, ma restano una famiglia forte per la piccola Celine Blue. Le foto su Chi in edicola questa settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non sono più una coppia, ma come dimostra il servizio disponibile su Chi questa settimana, sono in ottimi rapporti. "Le storie finiscono. Ricominciano. Finiscono ancora", racconta l'occhiello del servizio disponibile sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. La coppia si è detta addio, ma entrambi restano una famiglia per la piccola Celine Blue anche se frequentano altre persone.

Sophie Codegoni ha incontrato Aròn Piper di Elite

Aròn Piper, protagonista della serie Netflix Elite, si è incontrato proprio con Sophie Codegoni a margine della sua partecipazione alla settimana della moda di Milano. L'incontro è avvenuto al Lucid, un club privato in centro a Milano. La serata è poi proseguita a Palazzo Parigi. I due, come scrive il settimanale Chi, "sono apparsi, in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena". Milano, anzi Brera, è piccolissima e quindi le immagini sono velocemente planate sul web, postate da influencer varie e rilanciate dal settimanale. È nata qualcosa di più di una semplice amicizia? È una liason? È un rapporto? Presto per dirlo, molto presto. Forse è stata solo la buona compagnia di un bel ragazzo (ricco e famoso) per una sera e basta.

Alessandro Basciano ha la testa a Ibiza

Sempre restando alla ricostruzione del settimanale in edicola da oggi, mercoledì 19 giugno, Alessandro Basciano si è invece concentrato su una ragazza incontrata e conosciuta sotto il sole di Ibiza. Una frequentazione che non sarebbe certamente passata inosservata in Italia e alla stessa Sophie Codegoni. "Non c'è l'intenzione di ferire", spiega il settimanale quasi tenga all'amicizia e alla stima di entrambi. Insomma: la stella polare di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non è più il loro amore, ma il suo frutto. La piccola Celine Blue.