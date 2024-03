Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le prime foto del nuovo inizio: “Si stanno riavvicinando” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati immortalati insieme al luna park. Sono le prime foto che ritraggono il nuovo equilibrio raggiunto dopo la crisi dei mesi scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

È tornata la pace tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo la rottura e le dichiarazioni di fuoco rilasciate da ambo le parti, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ritrovato un equilibrio anche per il bene della figlia Celine Blue. Il settimanale Chi, li ha immortalati al luna park con la loro bambina. Presente anche la madre di Sophie, Valeria Pasciuti.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al luna park con Celine Blue

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno trascorso una giornata al luna park a Milano. Il settimanale Chi fa sapere: "Si stanno riavvicinando". Nelle foto passeggiano spingendo il passeggino di Celine Blue, poi tentano di vincere un peluche per la loro bambina e provano un gioco, scoppiando a ridere. Con loro, in una delle foto, compare anche la madre di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, con cui Alessandro Basciano sembrava avere un rapporto conflittuale. A quanto pare, anche quei contrasti sono stati appianati.

I Basciagoni insieme dopo la crisi

Era ottobre quando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciavano la fine della loro relazione. In un'intervista rilasciata a Verissimo, la ex gieffina fece un ritratto poco lusinghiero del suo compagno: lo accusò di averla tradita con la sua ex e di essere andato a dormire mentre lei partoriva. Anche il dj andò a confessarsi nello studio di Silvia Toffanin, rispedendo le accuse al mittente e facendo un'importante precisazione: "Non l'ho mai picchiata". Agli inizi di marzo, segnali di disgelo. I due sono stati immortalati teneramente abbracciati al concerto di Mr. Rain. Ma già lo scorso febbraio, Sophie aveva dichiarato a EG Magazine che la rabbia era ormai passata:

Siamo due genitori, la cosa che ci interessa di più in assoluto è avere una situazione serena. Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine.

Le foto pubblicate da Chi lo confermano.