Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme: le foto al concerto di Mr. Rain Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme. A dimostrarlo sono i video girati dai fan durante il concerto di Mr. Rain al quale i due hanno partecipato in coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme. A dimostrarlo sono i filmati comparsi sui social e girati in occasione dell’ultimo concerto di Mr. Rain al quale i due hanno partecipato in coppia. Codegoni e Basciano sono stati sorpresi dai fan che attendevano da tempo il ritorno di fiamma. Le immagini mostrano i due ripresi di spalle mentre si abbracciano. I tatuaggi sul collo dell’uomo dimostrano inequivocabilmente si tratti di Basciano.

Perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si erano lasciati

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si erano lasciati nell’ottobre del 2023. Era stata l’influencer a maturare la decisione di interrompere quel legame a pochi mesi dalla nascita della figlia Celine Blue, apparentemente a causa di un tradimento. Una circostanza che Basciano ha sempre negato. Al contrario, l’uomo sosteneva di essere stato “incastrato” nella narrazione del tradimento da parte di soggetti terzi alla ricerca di visibilità.

Sophie Codegoni: “Alessandro Basciano mi ha dato uno schiaffo”

L’accusa più pesante a carico di Basciano era però arrivata dalla stessa Codegoni che, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo, raccontò di essere stata fisicamente colpito dall’ex compagno con uno schiaffo sul viso. “Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello”, aveva dichiarato la donna. Una circostanza che Basciano aveva negato:

Non c'è stato lo schiaffo ma una grossa collutazione tra me e il mio manager. Non l'ho mai picchiata, ho solo usato dei toni bruschi. Eravamo a una serata, stavo lavorando e avevo organizzato qualcosa di speciale per Sophie. Lei mi chiede se nel frattempo può iniziare ad andare e io le dico di aspettarmi così ci dirigiamo insieme. Doveva esserci una persona a farmi scendere dalla consolle, ma in quel momento non c'era più nessuno. Lei allora va dal mio booking manager e gli chiede di essere accompagnata in camera. Lui lo fa e, anziché tornare giù, rimane con lei. Salgo, litighiamo in modo brusco io e lui, lei ha sentito ed è stata allontanata. C'è rimasta male e ha iniziato a piangere.