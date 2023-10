Sophie Codegoni replica a Basciano: “Non piangeva a Ibiza con la ex. Mi ha tirato uno schiaffone” Sophie Codegoni è tornata nello studio di Verissimo per replicare a quanto detto da Alessandro Basciano nella sua intervista. L’influencer sembra decisa della sua decisione di chiudere col papà della sua Celine Blu.

Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per rispondere alle dichiarazioni di Alessandro Basciano che, nella puntata di sabato 21 ottobre, ha voluto dire la sua in merito alla rottura tra loro. "Sono in un vortice, momenti in cui dico di aver fatto la scelta migliore che potessi fare, e mi sento leggera, altre volte è tosta" dice l'influencer che ribadisce di non essere pronta a perdonare il suo ex compagno per quanto è accaduto, sostenendo non solo di avere le prove necessarie a supportare le sue dichiarazioni, ma anche di aver chiuso gli occhi troppe volte.

La reazione di Sophie all'intervista di Basciano

"Ero sicura, conoscendolo, che lui non sarebbe venuto qui dicendo di aver sbagliato", è così che inizia il racconto di Sophie Codegoni che sottolinea la scelta di essere tornata in studio da Silvia Toffanin, nonostante sia stata criticata per aver parlato apertamente del suo privato, dicendo: "Sono qui per una questione di correttezza e coerenza, facciamo questo, siamo nati sotto le telecamere, ci chiedono. Sono stati toccati tre, quattro tasti delicati, non posso permettere che io possa passare per la cattiva, che magari non gli faccio vedere la bambina, perché non lo accetto". In risposta alle prime immagini del suo ex sul punto di piangere, risponde in questo modo:

Io sono innamorata di questa persona, io l'ho amato e lo amo da morire, quel pianto non mi fa effetto, perché ne ho visti tantissimi, tante volte ho preso decisioni, piangeva e io pensavo povero e dicevo, riproviamoci, ma io quante volte ancora lo devo fare?

Il presunto tradimento a Ibiza

Il racconto continua, passo dopo passo, analizzando tutto quello che Basciano ha dichiarato nella sua intervista e parlando delle prove del presunto tradimento del deejay con una ragazza con la quale lui aveva avuto un flirt prima di entrare al Grande Fratello. L'ex gieffina, quindi, commenta:

Nel momento in cui l'ho scoperto ha cambiato almeno 15 versioni, a seconda di chi parlava. Poi mi sono arrivate tutte le cose, lei mi scrive, mi racconta tutto, mi manda questa foto dalla quale può sembrare che lei sia entrata nella stanza, mentre erano in villa. Ma io ho un video che è forte da vedere, perché è una situazione per la quale dici "mamma mia", io non ne parlo con tristezza perché come puoi dire ancora che io sto mentendo, allora io sbagliavo ad avere occhi solo per lui, a dare attenzioni solo a lui. Il tradimento è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e non lo perdono, perché è tanto altro.

Sulla questione della notte che Basciano avrebbe trascorso con questa donna, Sophie è inamovibile e spiega il perché:

Il tradimento per me non è solo fisico, il fatto di andare a letto con qualcuna, ma tanto altro, è organizzare tre giorni a Ibiza, ho i messaggi del manager in cui si organizzavano. Quello che dico è hai 34 anni prenditi le tue responsabilità, dimmi "Sophie ho sbagliato", l'avrei apprezzato mille volte di più.

Sophie Codegoni risponde alle accuse di plagio

Tra le argomentazioni portate da Basciano che andrebbero a motivare la decisione da parte della sua fidanzata di chiudere il loro rapporto, ci sarebbe anche l'influenza di terze persone come, ad esempio, la madre di Sophie. L'influencer, quindi, racconta:

Per lui, mia mamma mi plagia, io ho sempre detto che ho una testa funzionante e pensante, se io ho deciso che voglio fare una famiglia con te, per me sarai giusto per sempre. Mia madre, ad un certo punto ci fu un episodio in cui lui mi disse una cosa brutta e mia madre lo chiamò e gli disse ridimensionati e per telefono disse spero che Sophie ti lasci, ho sempre visto questa competizione, diceva che mia madre veniva prima di lui. Mia madre per me è intoccabile, mi ha dato la vita, ed è grazie a lei che possono vivere quello che vivo. Nonostante tutto lei gli ha sempre aperto le porte, ma è la mia mamma, farà sempre di tutto per me.

Basciano, nel corso della sua intervista, ha poi sostenuto che Sophie avesse dato adito alla parole di una cartomante che le avrebbe predetto la loro separazione e anche su questo non esista a rispondere: "È vero, mi sono fatta fare le carte due volte nella mia vita, per gioco, se avessi dovuto credergli allora dovevo lasciarlo al nono mese quando mi hanno detto che mi tradiva. La differenza è che mentre io mi facevo fare le carte, tu ti facevi le altre"

Il legame con Celine Blu

Nonostante i suoi 22 anni, Sophie dimostra di essere particolarmente sicura di quello che sente: "Non devo convincere gli altri, so che è la scelta più giusta per me, e lui lo sa di che parlo, ci sono cose che è giusto che io non dica, perché è il padre della mia bambina". Parlando, per l'appunto, di come vorrà gestire il rapporto con la piccola Celine Blu:

Lui dice che non gli faccio vedere la bambina, può vederla quante volte vuole. Nel momento in cui le cose tra noi sono andate male, puoi vedere la bambina quante volte vorrai, perché sei il suo papà, ma non me, non abbiamo niente da dirci. Non sono io che ho deciso di non amarti, dopo due anni in cui la mia priorità eri tu, io non lo sono stata per te, non posso dire che non lo amo, che non ho un sentimento per te, non posso stare con te, non voglio stare con te, in qiesti giorni da sola, sono arrabbiata, ma anche io di sera vado a casa sento una canzone un minimo sdolcinata e piango

Il risentimento di Sophie verso Basciano

Le lacrime di Alessandro Basciano ritornano sullo schermo, perché Silvia Toffanin insinua il dubbio che lui possa davvero essere sincero, oppure che questa ragazza comparsa all'improvviso, stesse cercando pubblicità, ma Sophie prontamente risponde:

Non sono insensibile, non sono cattiva, non piangevi quando eri con un'altra, io piangevo, quando mi è arrivato tutto ero con il mio papà, mi è venuto un attacco di panico, sono crollata a terra, non hai pensato a questo quando facevi tutte le tue cose, non hai pensato a noi. Non è il momento di rivederlo, perché conosco me e conosco lui, so che se lo vedo mi destabilizza, io so come vivevamo noi la nostra relazione. Lui era contento quando il lavoro era come voleva lui, mi chiamano in un ambiente in cui c'erano tutti uomini, non vai.

L'ex gieffina sottolinea come non le serve avere ulteriori prove del tradimento del suo ex, perché tanti sono gli episodi che l'hanno fatta soffrire: "Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello". Sophie conclude dicendo: