Paola e Chiara raccontano la separazione: "È durata 10 anni, abbiamo vissuto diversamente l'insuccesso" A pochi giorni dall'uscita del libro "Sister", Paola e Chiara Iezzi hanno raccontato a Verissimo i motivi che oltre 10 anni fa le spinsero a separarsi.

A cura di Stefania Rocco

Nel libro “Sister”, in uscita tra qualche giorno, Paola e Chiara ripercorrono per la prima volta con precisione e dovizia di particolari i motivi che oltre 10 anni fa le spinsero a separarsi. “È stato emozionante ripercorrere tutte le tappe. Nel rileggerlo ci siamo emozionate”, hanno ammesso di fronte a Silvia Toffanin che le ha ospitate a Verissimo. "Raccontare la nostra separazione non è facile, non lo è stato viverla”, ha aggiunto Paola, “Dieci anni di lontananza e separazione sono tanti. Ma sono serviti”.

Chiara Iezzi: “Avevo bisogno di ritrovare me stessa”

“Era un momento in cui hai sentito la necessità di trovare me stessa”, ha ricordato Chiara tornando a quel momento e alla decisione di interrompere la storia del duo musicale che ha segnato la storia della musica pop italiana, “Avevamo vissuto un momento travolgente dal punto di vista professionale che ci imponeva regole costanti. Cercavamo di assecondare tutto quello che ci accadeva anche nelle parti meno semplici. A un certo punto ho sentito la necessità di crescere anch’io come persone. E poi ero convinta che anche Paola ne avesse bisogno”. “Io mi sono dovuta adeguare”, ha risposto Paola, “La pensavo in un modo molto diverso. Vivevamo diversamente l’insuccesso. Io ero disposta a lottare e ad aspettare che tornasse il successo che sembrava essersene andato. Pensavo che l’unione facesse la forza, che questo nostro sodalizio potesse continuare. Non mi ero resa conto di quanto fosse pesante per lei. Non mi rendevo conto che non tutti hanno la stessa tempra, mi taravo sulla mia forza. Quindi ho subito la sua decisione, poi ho capito. Eravamo sempre state molto unite, molto amiche oltre che sorelle, il fatto che non mi parlasse apertamente delle sue problematiche perché aveva paura che mai arrabbiassi mi feriva”.

Paola e Chiara: “Non ci saranno future separazioni”

“Temevo di deluderla e poi stavo vivendo un momento anche sentimentale complesso”, ha spiegato Chiara, “Viaggiando molto, non mi ero resa conto di certe cose che accadevano. Quella storia volevo recuperarla ma finì ugualmente. Fu abbastanza difficile per me superare quel momento. Dal punto di vista professionale, soffrivo tantissimo il fatto che non avessimo un contratto discografico, che ogni responsabilità gravasse sulle nostre spalle. Avrei preferito riuscire a spiegarle quanto fosse importante una pausa”. Poi il riavvicinamento, avvenuto su input di Chiara come racconta Paola: “È stata sempre un po’ chiara a riavvicinarsi ogni tanto. Io ero feriva perché sentivo che quel patto che avevano fatto quando eravamo piccole era saltato con quell’allontanamento. In futuro non ci saranno altre separazioni. Saremo Paola e Chiara per sempre, con il nostro progetto e con i nostri percorsi individuali”.