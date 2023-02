Perchè Paola e Chiara avevano litigato: i motivi della separazione e la reunion a Sanremo 2023 Decisero di separarsi nel 2013 senza spiegarne il motivo, Paola e Chiara tornano insieme a Sanremo 2023 con la canzone Furore. Ricostruiamo le tappe della loro separazione e della reunion sul palco dell’Ariston.

Dopo dieci anni di inattività, Paola e Chiara tornano insieme sul palco del Teatro Ariston con la canzone Furore con cui concorreranno a Sanremo 2023. Le due sorelle decisero di separarsi musicalmente nel 2013 senza mai spiegare nello specifico quali fossero i motivi. Nel corso degli anni, hanno rilasciato varie interviste in cui cercavano di raccontare cosa fosse successo, ma le motivazioni sembravano essere diverse e disparate.

Le prime dichiarazioni sulla rottura: "Nessuno ha mai creduto in noi"

Inizialmente le due sorelle hanno spiegato che l'annuncio dello scioglimento era il frutto di una decisione presa serenamente e di comune accordo, ma non hanno spiegato i motivi. Poco dopo aver dichiarato di aver rotto, Chiara pubblica su Facebook un post in cui dice che nessuno ha mai veramente creduto e puntato su di loro in 17 anni di carriera, lanciando così una frecciatina alle major discografiche e alle radio, lasciando intendere che questo potesse essere uno dei motivi della loro rottura. "Il pop dance – scrisse – all'estero è una realtà e un business, qui non si capisce perché siamo le uniche a farlo. Lo avete notato, vero? No, ecco".

Il vero motivo della separazione: "Anche tra noi c'era tensione"

La spiegazione vera di quella rottura però è arrivata solo anni dopo, quando entrambe hanno sostenuto fosse accaduto tutto a causa di uno stress eccessivo, di una tensione e hanno dichiarato di non essere più sullo stesso ritmo. L'ultima spiegazione è arrivata nel 2022 quando Paola in diretta su Instagram ha spiegato che non ce la facevano più a tenere botta per l'aria tesa che si respirava, per il nervosismo che aleggiava. "Anche tra noi c'era tensione", ha detto. "Eravamo in difficoltà – ha proseguito – e non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più".

Ha raccontato che l'affetto tra sorelle non è mai mancato, nemmeno in quel periodo in cui hanno avuto delle difficoltà come tutti quelli che si separano. "Le separazioni – ha aggiunto Paola – non sono mai facili. Ma l’affetto non è mai stato in discussione. È stato lo stress per il lavoro, per non essere capite, per essere rifiutate da tutte le radio sempre. Abbiamo fatto dieci anni da indipendenti che sono stati abbastanza hardcore, ogni singolo che portavamo in radio ci veniva letteralmente tirato in testa".

"Uno non può tutta la vita sputare sangue"

Secondo Paola in quel periodo non andava mai nulla bene alle radio. "Nel pop – ha ancora spiegato – o c’è un minimo di riscontro da parte delle radio che ti devono supportare o muori. E poi non c’erano i social, o almeno non erano ancora così potenti". Per le due sorelle, come riporta Paola, è stato faticosissimo prodursi da indipendenti per dieci anni, sobbarcandosi tutti i costi delle produzioni, dei video e chiedendo favori agli amici. "Uno può anche essere di ferro – ha concluso – ma a un certo punto crolla. E anche il nostro percorso a un certo punto ha vacillato, ed è stato giusto così: uno non può tutta la vita sputare sangue”.

Max Pezzali è stato un ulteriore motivo di discordia tra le due sorelle in passato. Alla fine del 2013 Chiara ha spiegato in un'intervista a "Verissimo" con Silvia Toffanin che non parlava più con Chiara da quattro mesi, nonostante si volessero molto bene e natale si sarebbero poi viste. Il motivo sarebbe stato "Nord Sud Ovest Est", un programma fatto da Paola con Max Pezzali. "E’ successo tutto a giugno – disse Chiara a Toffanin – quando ho scoperto all’improvviso dai giornali che Paola avrebbe condotto un programma in televisione con Max Pezzali. All’inizio ci sono rimasta molto male". Chiara avrebbe voluto condurre con lei e questa decisione di Paola le è sembrata una scelta presa solo per sé. "Per me – concluse – è stata l’occasione per capire cosa volevo fare veramente, anche perché la nostra crisi artistica, dovuta a visioni diverse, era iniziata già nel 2007″.

La reunion e la partecipazione a Sanremo 2023

Proprio con Max Pezzali hanno lanciato i primi segnali di una possibile riunione, dopo che nel 2020 riapparvero insieme per la prima volta da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare i progetti individuali. Poi nel giugno del 2022 una sorpresa a un Dj set di Paola a Milano dove si riuniscono e cantano insieme i loro più celebri brani. Da quel momento un riavvicinamento artistico è parso sempre più vicino, così tanto che un mese dopo le due sorelle si sono riunite di nuovo sul palco durante alcune date di artisti famosi. Hanno cantato a Bibione e allo stadio San Siro di Milano con Max Pezzali a luglio, mentre ad agosto sono riapparse a Fermo, in una data del tour di Jovanotti.

Dopo dieci anni i rapporti però si sono ricuciti. Dopo essere apparse più volte sul palco insieme durante l'estate del 2022, il 15 settembre pubblicano un post su Instagram con una foto in studio di registrazione, alludendo a un possibile ritorno dopo 10 anni. La conferma arriva il 4 dicembre con l'annuncio della loro partecipazione insieme a Sanremo 2023 con la canzone Furore.