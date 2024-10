video suggerito

Paola Iezzi: "Diventare madre? Nella vita non puoi avere tutto, i miei figli sono le canzoni" Dopo una carriera da cantautrice, musicista, produttrice e deejay, oggi Paola Iezzi si sente realizzata professionalmente, ma non solo: "Ho un compagno meraviglioso che mi fa sentire fortunata di essere qui". E sui figli: "Volevo stare da sola per un po', non sentivo l'esigenza di avere una famiglia".

A cura di Sara Leombruno

A quasi cinquant'anni Paola Iezzi vanta una carriera, senza dubbio, poliedrica. Prima il successo da giovane con il duetto con sua sorella Chiara, poi la crisi e il bisogno di reinventarsi come cantautrice, musicista, produttrice discografica e perfino deejay. Oggi è una dei giudici di X Factor 2024, ma nonostante i cambiamenti siano stati frequenti nel suo percorso artistico, ha il "terrore di trasformarsi": "Non voglio che la vita mi porti a essere qualcuno che non riconosco", dice. In un'intervista a Vanity Fair si racconta tra amori, sogni e il desiderio di diventare madre: "Ho sempre pensato che nella vita non puoi avere tutto. Ho capito che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito. Sono loro la mia famiglia".

La vita privata di Paola Iezzi e i figli mai arrivati

L'artista ha parlato anche della sua situazione sentimentale. Iezzi ha da molti anni una relazione sentimentale con Paolo Santambrogio,un fotografo di moda. A Verissimo, nel 2023, ha confermato di essere ancora legata a lui e di voler tenere la relazione lontana dai riflettori. I due non fanno figli e Paola, come da lei spiegato al noto periodico, non ha mai sentito la pressione di diventare madre:

Ho avuto una famiglia, da questo punto di vista, per niente oppressiva, né mio padre né mia madre mi hanno mai chiesto quando avrebbero avuto dei nipotini. I miei mi hanno sempre informata sul fatto che avere una famiglia è molto impegnativo così come avere dei figli. Questo mi ha resa molto cosciente del fatto che quella scelta sarebbe stata definitiva ma io, scegliendo un mestiere così impegnativo e totalizzante, non ho sentito l'esigenza di aver quel tipo di vita. Ci ho messo tanto tempo a trovarmi perché per le donne non è facile capire subito cosa vuoi, e l'ho capito quando sono andata ad abitare da sola.

Paola Iezzi e il suo compagno, Paolo Santambrogio

Durante quel periodo, Iezzi avrebbe capito di voler stare da sola per un po': "Non sentivo l'esigenza di fare subito una famiglia o avere dei figli, perché sennò sarei ritornata nella situazione iniziale. Volevo la libertà di chi sentiva di avere finalmente la vita tra le mani, e poi ho sempre pensato che nella vita non puoi avere tutto. Ho capito che dovevo stare con me, e che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito. Sono loro la mia famiglia, a cui voglio un bene infinito. E poi ho un compagno meraviglioso che mi fa sentire fortunata di essere qui".

Il rapporto tra Paola e Chiara Iezzi

Dopo dieci anni di lontananza, Paola e sua sorella Chiara sono tornate insieme artisticamente. Una riunione che, a detta della giudice di X Factor, ha fatto bene ad entrambe: "Era come se fossimo un mostro mitologico a due teste, considerando la simbiosi in cui vivevamo. Quell'unione aveva i suoi lati belli e positivi perché ci ha permesso di raggiungere il successo e di avere un'identità riconoscibilissima, iconografica, ma il problema è che quasi nessuno distingueva l'una dall'altra. Spesso andavamo in giro per strada e uno diceva “guarda, c'è Paola e Chiara”, anche se c'era solo una di noi due. Durante la separazione ci siamo ricostruite, e questo ci ha permesso oggi di lavorare di nuovo insieme con una nostra identità". Il periodo di distanza, per fortuna, non sembra aver cambiato le cose tra le due sorelle: "Quando siamo tornate insieme e tutto è andato bene, ho sentito che il tempo non era mai passato, e che quegli anni non c'erano mai stati".

Paola e Chiara Iezzi