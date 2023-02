Chi è Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi e famoso fotografo Paolo Santambrogio è lo storico compagno di Paola Iezzi, cantante del celebre duo musicale “Paola e Chiara”. É un fotografo di moda e per personaggi del mondo dello spettacolo, oltre che regista di alcuni videoclip musicali. I due sono una coppia dal 2007 e hanno in programma di sposarsi. Per il momento non hanno figli.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 2007, l'uomo al fianco di Paola Iezzi è Paolo Santambrogio. Fotografo di moda e per personaggi dello spettacolo, oltre che regista di brevi videoclip musicali, nel 2014 ha chiesto alla cantante del duo "Paola e Chiara" di sposarla. Per il momento le nozze non sono ancora state celebrate, ma è probabile che arriveranno presto. La coppia non ha avuto figli.

Chi è Paolo Santambrogio, il compagno di Paola Iezzi fotografo e regista

Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi

Paolo Santambrogio ha 44 anni ed è originario di Milano. Lavora come fotografo di moda e regista, principalmente di videoclip musicali. Ha iniziato la sua carriera nel 2007 con un servizio realizzato per Vanity Fair. Negli anni ha poi collaborato anche con altri magazine, come Vogue Italia, Glamour e Style, e con brand di lusso, come Fendi, Trussardi, Dolce&Gabbana. Oltre all'ambito della moda, si è dedicato alla realizzazione di servizi fotografici per attori e personaggi del mondo dello spettacolo, come Rita Ora, Luca Argentero, Miriam Leone, Valeria Golino. Per quanto riguarda il suo lavoro da regista, invece, ha firmato soprattutto i videoclip della compagna Paola Iezzi, girando quello del brano Alone e quello di Se Perdo Te ambientato a New York. Sul suo profilo Instagram, Paolo Santambrogio condivide principalmente scatti realizzati per lavoro.

La storia d'amore tra Paola Iezzi e Paolo Santambrogio e la proposta di matrimonio

Paolo Santambrogio e Paola Iezzi

L'amore tra Paolo Santambrogio e Paola Iezzi è una storia piuttosto riservata, che i diretti interessati hanno cercato di tenere il più possibile lontano dai riflettori. "Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome”, ha raccontato la cantante in una intervista rilasciata a Oggi nel 2014. Si sono fidanzati ufficialmente nel 2007 e, dopo 7 anni, il fotografo ha chiesto la mano della cantante. "Quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli. Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa. Anche gli allestimenti saranno dibattuti: lui sobrio, io un po’ meno", ha raccontato Paola Iezzi a proposito del giorno della proposta. Le nozze non sono ancora state celebrate e non c'è una data certa, ma è probabile che il rande giorno arriverà presto. Nel frattempo sbirciando sui rispettivi social, sono rare le foto che li ritraggono insieme. Per il momento la coppia non ha figli.