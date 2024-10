video suggerito

Scontro a X Factor, Paola Iezzi attaccata da una concorrente: "Ho subito un'ingiustizia"

Nella puntata di X Factor in onda giovedì 10 ottobre è tempo per Paola Iezzi di formare la sua squadra. Per la giudice non c'è dubbio che la concorrente Laura Fetahu meriti una sedia, quella di Marina Del Grosso. Quest'ultima, prima di lasciare lo studio, dice la sua: "Non sono d'accordo con la tua scelta. Bisogna portare qualità, non fare solo show".

Martina contro Paola Iezzi: "Non sono d'accordo con la scelta, musica non è fare show"

Grazie alla sua esibizione con il brano Boss Bitch, Laura Fetahu riesce a conquistare Paola Iezzi e una sedia ad X Factor. La giudice decide che a cederle il posto deve essere Marina Del Grosso. Quest'ultima, però, chiede di dire la sua prima di lasciare lo studio: "Non sono assolutamente d'accordo con questa scelta. Bisogna portare qualità e la qualità non è solo fare show o fare spettacolo. La qualità è la musica a 360 gradi. La musica studiata, vera". Paola non apprezza le sue parole: "Ti blocco un attimo. Faccio questo lavoro da 30 anni, se posso darti un consiglio ti dico che la tua razione non va bene". Dietro le quinte Marina si scioglie in un pianto e si sfoga con Giorgia: "Ho ricevuto un'ingiustizia. La musica ha perso di nuovo".

Paola Iezzi: "Ho un tatuaggio sulla pancia, chi mi ha vista nuda lo sa"

"La situazione sta sfuggendo di mano". È Paola Iezzi ad ammetterlo prima dell'esibizione di Pablo. La cantante si lascia andare ad una rivelazione che sorprende Manuel Agnelli: "Chi mi ha vista nuda lo sa, ho un trifoglio tatuato sulla pancia". Subito dopo una ragazza dal pubblico chiede al concorrente sul palco, italo scozzese, se il mostro di Loch Ness esista nella realtà, ottenendo un "no" come risposta. A fare chiarezza ci pensa Achille Lauro: "Non diciamo cose che non sono vere. Io ho visto sia l'uno che l'altro. Anche il tatuaggio sulla pancia di Paola".