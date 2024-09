video suggerito

Paola Iezzi debutta a X Factor come giudice: bralette in vista e treccia lunghissima alle Audition X Factor è cominciato: giovedì 12 settembre è andata in onda la prima puntata delle audition. Nel programma quest’anno debutta come giudice Paola Iezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La nuova squadra di giudici di X Factor ha ufficialmente cominciato l'avventura all'interno di questa nuova edizione del talent show, la diciottesima. La prima puntata è andata in onda giovedì 12 settembre. Quest'anno è Giorgia a vestire i panni di conduttrice, come annunciato a maggio. Ha preso il posto di Francesca Michielin, alla guida del programma prima di lei. Novità anche sul fronte dei giudici, visto che dopo il quartetto composto da Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico il pubblico troverà nelle prossime settimane Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi. La cantante, produttrice discografica e deejay stavolta sarà senza la sorella Chiara: il duo, amatissimo dai fan, è recentemente tornato alla ribalta dopo un lungo silenzio musicale.

Paola Iezzi a X Factor

Da quando sono tornate a fare musica insieme, le sorelle Chiara e Paola Iezzi sono inarrestabili. Sanremo 2023 ha segnato la loro reunion dopo un lungo periodo di interruzione della carriera in coppia. In questi due anni i fan, che non avevano mai smesso di sperare di rivederle esibirsi insieme sul palco, le stanno sostenendo con immutato affetto. Festa totale è il loro ultimo singolo, ma hanno anche annunciato la pubblicazione di un libro di prossima uscita, la loro autobiografia. Paola Iezzi ha anche debuttato come giudice di X Factor, un'avventura del tutto nuova per lei, aperta alle novità e pronta a fare nuove esperienze.

Questo programma è uno dei suoi preferiti, dunque parteciparvi è per lei una grande gioia:

Ho sempre amato XF perché è uno dei pochi programmi in cui si parla di musica e se ne parla anche nel modo in cui viene affrontata poi negli studi di registrazione e ai live. Il discorso sulla musica mi appassiona e non è vero che annoi. Anche gli aspetti tecnici interessano, XF è sempre di più uno show moderno e in un mondo in cui tutto va troppo veloce, va difeso. Ho sempre aspettato questa chiamata ed è arrivata un po' come l'amore che arriva quando non te lo aspetti.

I look per la prima puntata

Debutto in grande stile per Paola Iezzi a X Factor., seguita dallo stylist Nicolo “Nick” Cerioni. La neo giudice ha scelto uno dei look che ama di più, molto ricorrente nelle sue scelte di stile: camicetta color oro lasciata sbottonata con reggiseno nero in vista, gonna midi aderentissima di pelle, gioielli d'oro e pump nude Le Silla con plateau e tacco alto a stiletto. Stesso stile anche per il secondo look, ma con camicetta celeste, gonna marrone e gioielli in argento che richiamano le applicazioni sul taschino della camicia. Stessa acconciatura originale per lei, una treccia extra long.