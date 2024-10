Paola Iezzi con frustino e veletta a X-Factor 2024: dà il via ai Live in versione bondage

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, giovedì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di X-Factor, la prima degli attesissimi Live, la fase a eliminazione diretta che porterà alla proclamazione del vincitore (quest'anno la finale andrà in scena a Piazza Plebiscito, Napoli). le sorprese non sono mancate, dall'esibizione della conduttrice Giorgia all'eliminazione dei Dimensione Brama, fino ad arrivare alla performance dell'ospite speciale Ghali. Al di là dei talenti in gara, i veri protagonisti del programma sono i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni del pubblico con la sua insolita scelta di stile: per dare il via a questa nuova fase del talent ha infatti puntato su un audace look dall'animo bondage.

Chi ha firmato il look bondage di Paola Iezzi a X-Factor 2024

È da quando è tornata alla ribalta con la sorella Chiara che Paola Iezzi ha messo in atto una svolta di stile all'insegna della sensualità e dell'audacia e anche a X-Factor non sta deludendo le aspettative dei fan.

Paola Iezzi

Già durante le Audition aveva puntato su dei look provocanti fatti di abiti fascianti e bralette in vista ma è stato per il debutto dei Live che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di femminilità. Seguita dallo stylist Nick Cerioni, uno dei più amati dalle star, si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana sfoggiando un completo dark con gonna a tubino dai profondi spacchi laterali e giacchino trasparente con il bavero di pelliccia. Il reggiseno a balconcino era in bella vista, mentre le scarpe in tinta erano delle classiche pumps ma con tacco e plateau.

Paola Iezzi in Dolce&Gabbana

Paola Iezzi con la collana a catena da oltre 13mila euro

A fare la differenza nel look da regina dark di Paola Iezzi sono stati gli accessori. La cantante ha smorzato il total black con una serie di scintillanti gioielli firmati Crivelli, dal collier con la croce tempestata di cristalli agli orecchini a catena coordinati alla collana (prezzo 13.800 euro).

Paola Iezzi con veletta e frustino

A rendere l'outfit davvero bondage sono stati però due accessori in particolare: la veletta traforata con cui ha coperto fronte e occhi e il frustino di pelle in pieno stile 50 sfumature di grigio. Sui profilo social ufficiale di Sky, al motto di "Paola Iezzi è venuta a metterci in riga", la star è stata non poco apprezzata grazie a questa scelta di stile audace e fuori dal comune. Nelle prossime puntate dei Live continuerà a seguire questo mood?