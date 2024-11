video suggerito

Paola Iezzi ieri e oggi: com'è cambiata la cantante dagli esordi a X-Factor 2024 Paola Iezzi ha 50 anni ed è tra i nuovi giudici di X-Factor 2024 ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dalla vittoria a Sanremo con la sorella Chiara a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Iezzi sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente dal punto di vista professionale: a quasi 2 anni dalla reunion con la sorella Chiara (e il ritorno sulla scena musicale con Furore), ora la cantante è tra i giudici della nuova edizione di X-Factor. Sul palco appare sempre glamour e appariscente, lasciando spazio anche alle provocazioni tra manette e frustino, ma in quanti ricordano i suoi esordi negli anni '90 ai tempi di Amici come prima? Oggi Paola ha 50 anni ed è cambiata molto rispetto ad allora: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Le foto della trasformazione di Paola Iezzi

Nata nel 1974 a Milano, Paola Iezzi ha debuttato nella musica da giovanissima, per la precisione quando nel 1996 insieme alla sorella Chiara con il brano Amici come prima ha ottenuto la vittoria nella sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo. Da quel momento in poi il duo ha cominciato a scalare le classifiche italiane, lanciando alcuni dei tormentoni che hanno fatto la storia degli anni '90 e 2000.

Nel 2002

In seguito alla separazione dalla sorella Paola ha inoltre avuto anche delle esperienze come dj e conduttrice. Complice il fatto che agli esordi aveva poco più di 20 anni, se si confrontano le foto di ieri e oggi la differenza è evidente. Il dettaglio che non è mai cambiato? Il colore di capelli castano scuro, tratto distintivo del suo stile che fin dai primi anni nello spettacolo le ha permesso di distinguersi dalla sorella Chiara.

Nel 2008

Come si è evoluto lo stile di Paola Iezzi

Paola Iezzi oggi ha 50 anni ed è normale che appaia trasformata rispetto agli esordi. È più matura e sicura di sé, ha perso l'aria da ragazzina e ha evoluto il suo stile, puntando tutto sulla sensualità.

Paola Iezzi nel 2016

Ha detto addio ad abiti bon-ton, camicie sbarazzine, top svolazzanti e anfibi rock senza tacco, ora esalta le forme con tubini strizzati, corpetti scollati e vertiginosi tacchi a spillo.

Paola Iezzi nel 2018

Non disdegna i dettagli audaci e dall'animo bondage, dai corsetti stringati ai frustini, fino ad arrivare alle corna da diavolessa. Insomma, la cantante è diventata un'icona fashion iper femminile che non ha paura di osare, rivelando il suo lato più provocante.

Paola Iezzi nel 2023

Paola Iezzi è rifatta?

Paola Iezzi è cambiata molto dagli esordi a oggi ma, al di là della naturale crescita che l'ha resa più matura, si è anche servita di qualche piccolo ritocchino estetico. Di recente, infatti, è stata lei stessa a rilasciare delle dichiarazioni sulla questione.

Paola Iezzi oggi

Le sue parole sono state: “Cerco di “mantenermi”, ho fatto dei ritocchi, filler, cose minime, per far sì che lo specchio mi rimandi un’immagine piacevole per me. È come la questione se tingersi o meno i capelli: mia madre a trent’anni era bianca, ed è rimasta così, perché si sentiva bene. Non è il mio caso". La cantante ama tenersi in forma e avere un'immagine curata ed è per questo che con l'avanzare dell'età è ricorsa a dei piccoli aiutini chirurgici.