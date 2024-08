video suggerito

Come è cambiata Paola Frizziero, le foto della storica corteggiatrice da Uomini e Donne a oggi Nel 2006 partecipò a Uomini e Donne: oggi Paola Frizziero ha 41 anni e non frequenta più la tv. È molto devota alla Madonna e frequenta Medjugorje. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Paola Frizziero ieri e oggi

Tutti i fan di vecchia data di Uomini e Donne ricorderanno certamente uno dei volti più noti, legati al famoso programma di Maria De Filippi. Paola Frizziero ha partecipato al dating show in doppia veste: prima nel 2005 come corteggiatrice di Salvatore Angelucci e poi nel 2008 come tronista. È stata molto amata dal pubblico per il suo carattere forte e ribelle, ma dopo quell'esperienza televisiva di lei si sono perse le tracce e i fan non ne hanno più saputo nulla.

Facebook Paola Frizziero

Non ha proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo, preferendo tornare alla "normalità". In questi giorni sta circolando un suo video. Non è più la ragazza acqua e sapone di 25 anni che cercava l'amore. Oggi è una donna devota alla Madonna, frequenta regolarmente Medjugorje, insegna presso l'Istituto Comprensivo "Don Giustino Russolillo" di Napoli, si è sposata e ha un figlio.

Facebook Paola Frizziero

Come era Paola Frizziero a 25 anni

Quando Paola Frizziero fece la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne, aveva 25 anni. Era una ragazza semplice e acqua e sapone, dallo stile poco appariscente. Senza snaturarsi riuscì a fare breccia nel cuore di Salvatore Angelucci.

Paola Frizziero ai tempi di Uomini e Donne

La loro storia durò poco meno di un anno, poi si scoprirono entrambi non realmente innamorati e lei tornò a Napoli, per riprendere in mano la sua vita. Si parlò molto del "triangolo" che vedeva coinvolta anche Karina Cascella, che ebbe una relazione anni dopo con Angelucci.

Facebook Paola Frizziero

Quando è tornata in tv era il 2008, stavolta nelle vesti di tronista. Questa esperienza, però, andò male e fu abbandonata alla scelta finale da Carmine Fummo, il ragazzo che aveva scelto.

Paola Frizziero ai tempi di Uomini e Donne

Da quel momento in poi le notizie su Paola Frizziero si sono fatte sempre più rare, eppure il pubblico oggi continua a ricordarla con affetto. Ricorda la sua frangetta sbarazzina, il sorriso sincero, lo sguardo fiero, gli occhi sognanti di una ragazza in cerca d'amore.

Facebook Paola Frizziero

Com'è cambiata Paola Frizziero negli ultimi 20 anni

Il video che sta circolando in queste ore, mostra Paola Frizziero oggi. Ne è passato di tempo: quasi 20 anni. Lei è inevitabilmente molto diversa dal punto di vista fisico. Adesso porta i capelli cortissimi, leggermente ingrigiti. Il sorriso è lo stesso di sempre, ma la verve e la grinta della 25enne che era allora hanno lasciato posto alla calma di una donna di 41enne che ha riscoperto se stessa attraverso la fede, molto felice della sua vita, grata per l'amore della sua famiglia.