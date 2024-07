video suggerito

Le foto di Simona Ventura prima e dopo: com’è cambiata la conduttrice Simona Ventura ha 59 anni ed è pronta per sposarsi per la seconda volta con Giovanni Terzi. In quanti ricordano com’era agli esordi della carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Simona Ventura da decenni è una delle donne più amate della tv italiana e, nonostante gli anni che passano, continua a conquistare tutti con la sua ironia e con la sua grinta. Oggi ha 59 anni e si sta per sposare per la seconda volta con Giovanni Terzi (dopo aver ricevuto la proposta di nozze a Ballando con le stelle): i due sono già diventati protagonisti di un party pre-matrimonio nelle scorse settimane ma è il 6 luglio che pronunceranno il fatidico sì al Grand Hotel di Rimini. In quanti ricordano com'era la conduttrice agli esordi della carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli anni '90 a oggi.

La trasformazione di Simona Ventura dagli anni '90 a oggi

Erano gli anni '90 quando Simona Ventura muoveva i primi passi nello spettacolo, all'epoca aveva poco più di 20 anni e conquistava tutti con la sua simpatia. Portava i capelli a caschetto color miele, aveva il viso liscio e solare e i lineamenti morbidi.

Simona Ventura negli anni '90

Col passare del tempo è cambiata molto e non solo perché è cresciuta e ha fatto qualche ritocchino, ha anche stravolto il suo stile. Ha detto addio a look e tailleur rigorosi, ha dato spazio a tubini aderenti e abiti glamour, diventando un'icona fashion della tv. Anche in fatto di capelli ha spesso aggiunto qualche novità alla sua immagine, spaziando tra i colori e i tagli più svariati: dal rame al biondo, dal pixie cut col ciuffo laterale al long bob, fino ad arrivare alla frangia. Super Simo si è saputa rinnovare con gli anni, rimanendo sempre sul pezzo in fatto di mode e tendenze.

Simona Ventura col pixie cut nel 2012

Cosa si è rifatta Simona Ventura

Simona Ventura non ha mai nascosto di essersi servita della chirurgia plastica per piacersi di più. Cosa si è rifatta? Da giovanissima ha fatti diversi ritocchi al naso, poi all'inizio degli anni 200 si è sottoposta a una mastoplastica additiva per raggiungere una quarta di seno. Da quel momento in poi ha esaltato il décolleté con abiti strizzati e scollature maxi. Dopo qualche anno, però, ha deciso di fare un passo indietro ritornando a una terza. La conduttrice ha poi fatto altri piccoli ritocchi a labbra e zigomi, che con gli anni hanno acquistato volume.

Simona Ventura dopo il ritocco al seno

Simona Ventura pentita dei ritocchi

Ad anni di distanza dai ritocchi Simona Ventura ha ammesso di essersi pentita di essere ricorsa alla chirurgia, modificando il suo aspetto in modo evidente. Le sue parole sono state: "Ho smesso, soprattutto in faccia, adesso basta. C’è stato un momento, quando sono andata da Maurizio Costanzo, quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop.

Simona Ventura nel 2003

Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione. In faccia sto recuperando la mia espressività, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia espressività, anche perché voglio avere questa". Insomma, ad oggi Super Simo dice no ai ritocchini un po' troppo invasivi e prova ad accettarsi così com'è, rughe e segni del tempo compresi.

Simona Ventura oggi