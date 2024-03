Cosa indosserà Simona Ventura al matrimonio: le anticipazioni sul vestito da sposa Simona Ventura e Giovanni Terzi sono vicini alle nozze. Per il grande giorno, la sposa ha le idee molto chiare sul look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Simona Ventura e Giovanni Terzi

A distanza di tre mesi dalla romantica proposta di matrimonio fatta in diretta tv, arrivano le prime indiscrezioni sulle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Tutto è avvenuto a sorpresa, durante una puntata di Ballando con le Stelle, lo show a cui la conduttrice ha partecipato come concorrente (sfiorando la vittoria). Il compagno si è inginocchiato e davanti a tutta Italia ha chiesto la sua mano. Ora la coppia è alle prese coi preparativi e l'organizzazione del grande giorno. Per lei sarà il secondo sì. La conduttrice, infatti, ha alle spalle il matrimonio con Stefano Bettarini, durato dal 1998 al 2008, da cui sono nati due figli: Giacomo e Nicolò. Nel 2014 ha adottato una bambina di nome Caterina. Quattro anni più tardi ha conosciuto l'attuale compagno, il giornalista Giovanni Terzi, che sta per diventare suo marito. La sposa ha le idee molto chiare sul look nuziale.

Quando e dove si sposeranno Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura è stata ospite di Antonella Clerici, durante il programma È sempre mezzogiorno. Qui ha dato alcune anticipazioni in merito al fatidico giorno del sì. Il matrimonio si svolgerà il 6 luglio e gli sposi hanno anche già scelto la location. Hanno puntato su una struttura lussuosa e iconica, la preferita di Federico Fellini. Lì in regista era solito soggiornare, quando era in viaggio. Si tratta del Grand Hotel Rimini, un albergo dalla storia centenaria: è stato inaugurato nel lontano 1908, poi è diventato monumento nazionale nel 1994 e dal 2007 fa parte del gruppo Batani Select Hotels della Famiglia Batani. Qui gli sposi accoglieranno i loro 1000 invitati per festeggiare e brindare.

Il vestito da sposa di Simona Ventura

Cosa indosserà Simona Ventura nel fatidico giorno del sì? Ad Antonella Clerici la sposa ha fornito qualche anticipazione, senza però sbilanciarsi troppo, per non rovinare l'effetto sorpresa. Ha rivelato di voler rispettare la tradizione del bianco, ma di voler al tempo stesso sfoggiare qualcosa di spettacolare. Per la scelta si farà aiutare da un grande esperto del settore wedding: Enzo Miccio. Sicuramente, la conduttrice vorrà essere elegante nel grande giorno, ma in linea con la sua personalità forte, spumeggiante e grintosa. Inoltre ha già ammesso di aver pensato a più di un outfit: "Avremo diversi look. Non voglio essere sobria, non è da me".