Cosa ha indossato Milly Carlucci per il matrimonio di Simona Ventura: l’abito rosa shocking Milly Carlucci è stata la testimone di nozze di Simona Ventura. Ecco coma la conduttrice televisiva si è vestita per partecipare al matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sabato 6 luglio Simona Ventura ha sposato il compagno Giovanni Terzi indossando uno abito bianco con pantaloni e lungo strascico. Il matrimonio organizzato da Enzo Miccio, nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini ha visto la partecipazione tra gli invitati Vip di Milly Carlucci, scelta da Ventura come testimone di nozze.

Il look di Milly Carlucci per il matrimonio di Simona Ventura

Da poco Milly Carlucci era apparsa nelle foto del matrimonio di sua figlia Angelica Donati, con indosso un tailleur turchese dai dettagli luminosi sulle maniche, ora la ritroviamo in rosa shocking ad affiancare l'amica Simona Ventura, con cui recentemente aveva condiviso il palco di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci per partecipare al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi ha puntato tutto sul colore, scegliendo uno smoking rosa Barbie dai dettagli in satin. La conduttrice televisiva non rinuncia al suo stile classico contaminato da dettagli pop e per l'occasione ha indossato uno dei suoi amati modelli dal colore acceso, con spalline pronunciate che ricordano un mood anni '80.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Il completo scelto è un tailleur con giacca tuxedo dai rever a punta in satin e dalle spalline appuntite, indossato su un gilet corto e aderente. I due capi sono poi abbinati a un paio di pantaloni palazzo in coordinato, dai quali spuntano décolleté argentate a punta. Carlucci completa il look con un paio di originali occhiali da sole a gatta con lenti fumé color celeste e con un maxi anello prezioso al dito. L'acconciatura è quella che sfoggia di solito, con capelli raccolti in una mezza coda e lunga frangia.