video suggerito

Il secondo abito da sposa di Simona Ventura: scollatura a cuore e mantellina per la festa Simona Ventura ha scelto due abiti da sposa nel giorno del sì: una jumpsuit coi pantaloni e un abito con gonna, strascico e mantellina semitrasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la romantica e inaspettata proposta arrivata in diretta tv (nel corso di Ballando con le Stelle), Simona Ventura ha sposato il compagno Giovanni Terzi. E a fare da testimone della sposa, c'era proprio Milly Carlucci (in rosa shocking), la padrona di casa del programma dove tutto è avvenuto, lo scorso dicembre. Per entrambi non è la prima volta. Lei è stata sposata con Stefano Bettarini, da cui ha avuto tre figli; il giornalista e scrittore, invece, ha alle spalle due matrimoni. La coppia sta insieme dal 2018: queste nozze sono il coronamento del loro amore. La sposa ha indossato due abiti bianchi.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Circa una settimana fa la coppia ha organizzato a Milano (presso un locale in zona Certosa-Villapizzone) un pre-party di nozze, una grandiosa festa con oltre 1000 invitati (tra cui Alba Parietti, Paola Barale, Attilio Fontana, Roberto Formigli). Contemporaneamente, si è festeggiato anche il 60esimo compleanno dello sposo. Si è occupato dell'allestimento Enzo Miccio. Il noto weddingg planner ha curato anche gli allestimenti del matrimonio, che si è svolto sabato 6 luglio presso il Grand Hotel di Rimini, una delle location più esclusive della Riviera romagnola.

Instagram @la.catapano

Il primo look di Simona Ventura

La sposa ha sfilato su un candido tappeto per raggiungere l'altare, addobbato con un arco di fiori: ortensie e rose posizionate in modo che i colori creassero un elegante effetto gradient e degradé dal bianco al celeste, dal lilla al rosa chiaro fino al rosso. Per questa prima parte della giornata, Simona Ventura ha fatto una scelta molto raffinata, in quanto a look nuziale: ha optato per i pantaloni, preferendoli al tradizionale abito con gonna e velo. La sposa ha indossato una jumpsuit bianca di Atelier Emé con lungo strascico applicato ai pantaloni, ampia scollatura, fila di piccoli bottoncini in raso sulla schiena, maniche a sbuffo. Ha completato l'outfit con un paio di slingback.

Instagram @la.catapano

L'abito da sposa per la festa

Per i festeggiamenti e il tagli della torta, Simona Ventura non ha rinunciato a qualcosa di più tradizionale. Come molte spose fanno, anche lei si è cambiata d'abito per la seconda parte della giornata, optando per un elegante vestito bianco con corpetto dalla scollatura a cuore e gonna ampia con strascico lungo. Il tocco di stile è il mantello semitrasparente che copre il décolleté.