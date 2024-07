video suggerito

Dove si sposano Simona Ventura e Giovanni Terzi, i dettagli sul matrimonio al Grand Hotel Rimini Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano il 6 luglio 2024, a poco più di una settimana dal party pre-matrimonio andato in scena a Milano. La location scelta per la cerimonia è il Grand Hotel Rimini: ecco dove si trova e quando costa trascorrere qui una notte.

A cura di Valeria Paglionico

Il mese di luglio comincia con un nuovo matrimonio Vip, quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dopo la proposta di nozze avvenuta in tv a Ballando con le stelle lo scorso dicembre, ora i due sono pronti per pronunciare il fatidico sì, coronando così il loro sogno d'amore dopo 5 anni di fidanzamento. Sebbene i festeggiamenti siano già partiti la scorsa settimana con un party pre-nozze, la cerimonia vera e propria si terrà il 6 luglio 2024 al Gran Hotel di Rimini. A organizzarne tutti i dettagli sarà il wedding planner Enzo Miccio e non mancherà una lunghissima lista di invitati (in tutto 250), tra cui spiccano dei volti famosi, da Valeria Marini ad Alba Parietti, fino ad arrivare a Giulia Salemi e alla testimone Paola Perego. Facciata in stile liberty, arredi lussuosi e spiaggia privata: ecco tutti i dettagli della location scelta per le sue seconde nozze da Super Simo.

Simona Venuta si sposa al Grand Hotel Rimini con Giovanni Terzi

È ormai da mesi che Simona Ventura ha svelato la location del suo matrimonio con Giovanni Terzi: se per il party pre-nozze aveva scelto un noto locale milanese, ora per il fatidico sì volerà in Emilia Romagna, la sua regione di origine (è infatti nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna). Come dichiarato qualche tempo fa a È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici, l'atteso ricevimento si terrà il 6 luglio al Grand Hotel Rimini, una delle location più esclusive e leggendarie della Riviera Romagnola. Stando alle indiscrezioni, gli ospiti pernotteranno nelle camere dell'albergo, dunque i festeggiamenti probabilmente andranno acanti per ben due giorni (come è ormai tradizione tra le star).

Grand hotel Rimini

Com'è fatto il Grand Hotel Rimini

Il Grand Hotel Rimini è uno degli alberghi a 5 stelle più leggendari della Riviera Romagnola. Costruito nel 1908 sul lungomare di Marina Centro, è diventato il simbolo della Dolce Vita e il luogo dell'immaginario felliniano per eccellenza.

Il Grand Hotel Rimini

Dall'esterno è contraddistinto da una facciata Liberty che si staglia sul mare, mentre all'interno si viene travolti dalla magia degli splendidi saloni e delle stanze arredate con autentici pezzi veneziani e francesi del XVIII secolo. Lampadari di Murano, meravigliosi marmi e arredi gold in stile principesco: tra i corridoi dell'hotel si respira un'aria carica di storia e unicità. Non mancano le piscine, gli impianti sportivi e una spiaggia privata per un mix perfetto di tradizioni e suggestioni moderne.

La piscina del Grand Hotel Rimini

Quanto costa dormire al Grand Hotel Rimini

I prezzi del Grand Hotel Rimini variano a seconda della camera e del periodo dell'anno scelto. Si parte da 199 euro per la stanza Superior da 25 mq presso la Residenza Parco Fellini e si arriva a 600 euro per la Regal Suite vista mare (a queste cifre vanno aggiunti dai 30 ai 50 euro se si vuole includere anche la colazione e la cancellazione gratuita).

Gli interni lussuosi della location

In alta stagione, dunque tra luglio e agosto, è possibile soggiornare qui solo per periodi prolungati che vanno dalle tre alle sette notti, dunque è chiaro che i prezzi superano anche i 2.000 euro per un'intera vacanza. Per il giorno 6 luglio, la data del matrimonio di Simona Ventura, non è disponibile però nessuna di queste soluzioni, dunque probabilmente l'albergo è stato completamente riservato per la cerimonia.

Una delle suite del Grand Hotel Rimini