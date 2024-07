video suggerito

Simona Ventura e Giovanni Terzi in viaggio di nozze: quanto costa una notte nel resort a Ischia Niente mete oltreoceano o esotiche, per il viaggio di nozze Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno scelto l’Italia, per la precisione la Campania: ecco dove stanno trascorrendo i loro primi giorni da marito e moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati a inizio luglio, diventando ufficialmente marito e moglie dopo la proposta di nozze avvenuta in tv lo scorso dicembre. Per il matrimonio i due hanno scelto il Grand Hotel di Rimini, è lì che hanno organizzato sia il rito civile che i festeggiamenti serali, dando spazio al divertimento e al glamour tra splendidi abiti bridal, allestimenti colorati e tavoli personalizzati per gli ospiti. Ora per loro è arrivato il momento di dedicarsi al totale relax, anche se hanno deciso di non allontanarsi troppo da casa. Niente viaggi oltreoceano o tropicali, per il loro viaggio di nozze hanno scelto l'Italia, per la precisione la Campania: ecco dove stanno trascorrendo la luna di miele.

Il tour del Cilento dopo il matrimonio

Siamo sempre stati abituati a vedere le star volare oltreoceano per i loro viaggi di nozze, dalle Maldive al Messico, fino ad arrivare ai paradisi incontaminati dell'Honduras, ma Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di stravolgere le convenzioni anche in fatto di luna di miele. Per i loro primi giorni da marito e moglie hanno puntato tutto sulla Campania ma evitando le costiera amalfitana e sorrentina, ormai prese d'assalto dai turisti. Hanno preferito fare un tour del più tranquillo Cilento, godendosi le meravigliose spiagge di Acciaroli e le stradine del centro di Palinuro.

Il Regina Isabella Resort

La seconda tappa a Ischia

La seconda tappa del viaggio di nozze della coppia è a Ischia, per la precisione a Lacco Ameno. I due stanno soggiornando nel resort Regina Isabella, una struttura che sorge al centro di una tranquilla baia tra scogli, spiagge private e pineta mediterranea.

Regina Isabella Resort

Dotato di un enorme complesso termale, di 3 ristoranti gestiti dall’Executive Chef stellato Pasquale Palamaro, di una palestra e di 128 camere, di cui 27 luxury, l'hotel è totalmente in stile mediterraneo con maioliche colorate, arredi originali ed elementi moderni. Quanto costa soggiornare qui? Si parte da poco più di 400 euro per una camera doppia con balcone con vista sul giardino e si arriva a quasi 4.000 euro per la Royal Suite con Jacuzzi e Terrazza Vista Mare. Giovanni Terzi ha condiviso un unico scatto da questo paradiso e, a giudicare dal meraviglioso panorama visibile direttamente dal balcone della camera, non si esclude che stia trascorrendo la vacanza in una delle suite di lusso.

La Royal Suite