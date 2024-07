video suggerito

Cosa hanno regalato Simona Ventura e Giovanni Terzi agli invitati che hanno partecipato al matrimonio È passata quasi una settimana dal matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi ma ancora oggi se ne continua a parlare: ecco cosa hanno ricevuto in regali gli ospiti che hanno partecipato alla cerimonia.

A cura di Valeria Paglionico

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati lo scorso weekend, dando vita a una delle cerimonie Vip più attese e spettacolari dell'estate. A poche settimane dal party pre-matrimonio in un noto locale milanese, i due sono volati in Riviera Romagnola e hanno festeggiato nel Grand Hotel di Rimini, che per l'occasione è stato completamente riservato per due giorni La sposa ha incantato tutti con due diversi abiti bianchi, il primo anticonvenzionale con i pantaloni, il secondo con la mantella, e al termine del rito civile ha sfoggiato con orgoglio la fede nuziale (indossata insieme all'anello di fidanzamento ricevuto durante la proposta di nozze avvenuta in tv). Cosa dire degli ospiti? Come ormai da tradizione tra le star, sono stati tutti accolti con dei regali esclusivi: ecco cosa hanno ricevuto nel kit di benvenuto.

Il kit di benvenuto per gli ospiti al matrimonio

Nelle ultime settimane sono stati celebrati diversi matrimoni Vip e ad accomunarli c'è stato un adorabile trend che sembra essere diventato il must delle nozze moderne: i kit di benvenuto riservati agli invitati. Diletta Leotta e Loris Karius hanno regalato agli ospiti tutto il necessario per trascorrere delle giornate al mare nel più totale relax, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fornito ai cari alcuni prodotti essenziali per combattere l'hangover. Simona Ventura e Giovanni Terzi non hanno esitato a fare dei doni simili agli ospiti, anche se hanno preferito qualcosa di più "soft". Nella sala della cerimonia gli invitati hanno trovato una pochette che riprendeva il tema cromatico del ricevimento, ovvero dei disegni geometrici sui toni del celeste arricchiti da nomi degli sposi e data del matrimonio.

Il menù della cerimonia

Cosa c'era nella pochette per gli invitati alle nozze

Cosa c'era nel kit di benvenuto di Simona Ventura e Giovanni Terzi? Innanzitutto una serie di accessori per affrontare il caldo con stile, dal ventaglio in tinta con l'allestimento della location agli occhiali da sole, ma anche il necessario per godersi la cerimonia a 360 gradi. Il menù della cena, un sacchettino con il riso, una salvietta umidificata per le mani e il segnaposto personalizzato a forma di microfono: questi sono tutti i gadget presenti nella "welcome pochette" dei due novelli sposi. Ai tavoli sono stati dati i nomi delle trasmissioni condotte da Simona ma i colori sono rimasti invariati per tutti. Insomma, anche Simona e Giovanni hanno pensato davvero a ogni dettaglio del loro giorno speciale: in quanti si ispireranno all'idea e creeranno dei kit di benvenuto per gli invitati come va di moda tra le star?

Il segnaposto a forma di microfono