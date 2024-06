video suggerito

Diletta Leotta accoglie gli invitati al matrimonio: cosa c’è nel welcome kit per gli ospiti Gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius stanno arrivando in Sicilia: per tutti è previsto un kit di benvenuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Manca poco al matrimonio di Diletta Leotta. La giornalista, volto di DAZN, è pronta a pronunciare il fatidico sì e a sposare il compagno, il calciatore Loris Karius. I due stanno insieme da due anni e sono genitori di cuna bambina, la piccola Aria nata nell'agosto del 2023. Sabato 22 giugno diventeranno marito e moglie: hanno organizzato una giornata speciale, in cui coinvolgere amici e parenti, testimoni del coronamento del loro amore. Tra gli invitati anche diversi molti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Al loro arrivo in Sicilia, hanno trovato ad accoglierli un kit di benvenuto.

Diletta Leotta si sposa

Diletta Leotta ha scelto la sua terra, come location delle nozze. Il matrimonio di sabato 22 giugno si svolgerà in due momenti: prima la cerimonia religiosa a Vulcano, poi la festa a Lipari. In questo giorno così speciale, gli sposi hanno voluto accanto tutte le persone più importanti della loro vita. Ci saranno gli amici, i parenti, le persone care.

Tra gli invitati vip hanno confermato la loro presenza Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti: sono in viaggio verso la Sicilia, come hanno mostrato sui rispettivi social. È invece già arrivata a Vulcano da diverse ore Chiara Ferragni, che non ha resistito alla tentazione di una foto con la sposa. Sono attesi anche Elodie, Luca Argentero con Cristina Marino, Alice Campello. Per tutti, all'arrivo, è prevista la consegna di un welcome kit, un kit di benvenuto.

Leggi anche Diletta Leotta vicina al sì: copricostume bianco ricamato il giorno prima del matrimonio

Cosa contiene il kit di benvenuto

Il welcome kit previsto per gli ospiti è stato mostrato, nelle IG Stories, da diversi invitati. Il primo è stato Claudio Di Mari, designer siciliano che gestisce due atelier di abiti da sposa sull'isola. Dopo di lui, ha mostrato sul social il kit di benvenuto la ex velina Elena Barolo, anche lei giunta sull'isola e pronta a prender parte alle nozze.

Contiene due cappelli: si tratta dell'inconfondibile cappello Panama. E c'è anche il Wedding Program, su cui spicca una foto degli sposi. Dai look, la foto sembra sia un riferimento alla festa di compleanno del calciatore, del 2023. In quell'occasione indossavano proprio un lungo abito bianco con scollatura all'americana lei, con capelli raccolti in coda di cavallo e una T-shirt dello stesso colore lui. Non è un caso. I festeggiamenti si protrarranno, infatti, per tre giorni: cominceranno con un party pre-matrimoniale e si concluderanno proprio con la celebrazione del 31esimo compleanno dello sposo.