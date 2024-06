video suggerito

Diletta Leotta vicina al sì: copricostume bianco ricamato il giorno prima del matrimonio È tutto pronto per il matrimonio di Diletta Leotta e gli ospiti stanno arrivando. La sposa ha accolto Chiara Ferragni a bordo piscina in bikini e copricostume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Diletta Leotta

Mancano poche ora al fatidico sì: sabato 22 giugno Diletta Leotta e loris Karius diventeranno marito e moglie. Il matrimonio è stato annunciato a inizio anno, ma la proposta in realtà risale a mesi prima. Il calciatore ha chiesto la mano della giornalista prima del parto: ad agosto sono diventati genitori della piccola Aria. La coppia, però, ha deciso di viversi quel periodo magico in piena privacy, godendoselo senza eccessiva esposizione mediatica. Per questo ne hanno dato notizia solo in seguito, rendendo partecipi fan e follower e coinvolgendoli nella loro gioia. Ora è tutto pronto: la sposa si sta preparando e gli invitati stanno raggiungendo il luogo dell'evento.

Diletta Leotta verso il matrimonio

Chiara Ferragni è arrivata in Sicilia: è tra gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Sono in viaggio anche Elisabetta Canalis col compagno, Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti. Sembra che ci saranno anche molti altri ospiti vip: Elodie, Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio, Alvaro Morata con la moglie Alice Campello. La giornata di sabato sarà suddivisa in due momenti: prima si svolgerà il rito religioso sull'isola di Lipari, poi tutti si sposteranno a Vulcano per la festa.

C'è grande curiosità su ciò che indosserà la sposa: la giornalista in merito non ha dato alcuna anticipazione, ma ha ammesso di averne provati decine. Farà come molte colleghe del mondo dello spettacolo, che hanno scelto più abiti? Questa è la moda del momento: molte spose puntano su una creazione tradizionale per la cerimonia e su qualcosa di più trendy, sbarazzino o sexy per il party.

La sposa in total white prima delle nozze

Il bianco è il colore della purezza, quello tradizionalmente associato alle spose, che nel giorno del sì indossano abiti candidi. E di bianco si è vestita Diletta Leotta anche per accogliere i suoi ospiti nel resort sull'isola di Vulcano, dove si svolgerà la prima parte delle nozze. Chiara Ferragni è stata tra i primi ad arrivare e non ha resistito a una foto ricordo con la sposa. Nello scatto, la giornalista indossa un copricostume bianco ricamato, un capo che fa parte nel suo guardaroba da diverso tempo, come testimonia un vecchio post di Instagram del 2017, in Costa Smeralda.