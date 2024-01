Diletta Leotta e Loris Karius si sposano, la proposta prima della nascita di Aria: “Ora siamo pronti” Diletta Leotta ha annunciato che presto sposerà Loris Karius. La proposta è arrivata in estate, prima che nascesse Aria, ma la coppia ha voluto condividerla solo oggi con i fan: “Volevamo viverci le emozioni della nascita di Aria. Ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Diletta Leotta e Loris Karius presto si sposeranno. La famosa conduttrice televisiva, volto di DAZN, ha raccontato della proposta di matrimonio ricevuta quando era ancora in dolce attesa della loro figlia Aria: "Ho aspettato a dirvelo perché volevamo viverci le emozioni della nascita di nostra figlia".

L'annuncio di Diletta Leotta

Diletta Leotta con un post pubblicato pochi minuti fa su Instagram a corredo di foto che la ritraggono con un anello di diamanti al dito, ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Loris Karius. Queste le parole della conduttrice:

Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando.

La proposta, stando alle sue parole e come confermano le foto, risale alla scorsa estate, prima che lei partorisse. Hanno tenuto il segreto fino ad ora, momento in cui hanno deciso di condividere il loro futuro con i fan.

La storia d'amore e la nascita di Aria

È nata lo scorso agosto Aria, la prima figlia di Diletta Leotta e Loris Karius, coronamento di un amore diventato da subito importante. Solo nel novembre 2022 si ufficializzava la relazione tra il calciatore e la conduttrice sportiva, volto di DAZN, che in pochi mesi hanno scoperto di essere fatti l'uno per l'altra. "Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un'epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. È sempre positiva e sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene", le parole di lui al Corriere.