Diletta Leotta ha partorito, è nata Aria la prima figlia con Loris Karius: “Oggi rinasco con te” Diletta Leotta è diventata mamma. Il 16 agosto è nata la piccola Aria, la prima figlia con il compagno Loris Karius. L’annuncio con una serie di teneri scatti sui social: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta è diventata mamma. Il 16 agosto alle ore 08:47 è nata la piccola Aria, la prima figlia con il compagno Loris Karius. Un giorno speciale per la conduttrice di Dazn, dal momento che proprio il 16 agosto ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. I neo genitori hanno dato la bella notizia sui social con alcuni teneri scatti, rivelando il nome della bambina.

L'annuncio della nascita di Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

Con un post pubblicato sui social, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato la nascita della loro prima figlia presso l'Ospedale San Raffaele. "Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere", ha scritto la neo mamma ad accompagnare i primi teneri scatti, che mostrano la bambina tra le braccia dei suoi genitori. La piccola si chiama Aria, un nome che la conduttrice sportiva ha scelto solo dopo averla stretta tra le braccia per la prima volta, così come aveva raccontato qualche settimana fa a La Gazzetta dello Sport: "Il nome? Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l'istinto".

Era stata la stessa Leotta a raccontare che la data del parto era prevista per il 16 agosto, il giorno del suo compleanno. Un insolito silenzio social aveva poi messo in allarme i fan più attenti, i quali pensavano che l'arrivo della piccola fosse ormai imminente. E così è stato: 32 candeline per lei e il primo giorno di vita della figlia, avuta con il compagno Loris Karius.

La prima gravidanza di Diletta Leotta

Dopo numerosi gossip e indiscrezioni, Diletta Leotta aveva ufficializzato la gravidanza lo scorso 24 marzo, pubblicando un video insieme al fidanzato: "Esplodiamo di gioia, presto saremo in tre". Circa un mese più tardi, con un gender reveal party, la coppia aveva annunciato il sesso del bebè in arrivo, di cui si vociferava già da tempo.

Diletta Leotta e Loris Karius

La giornalista sportiva poi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva raccontato il momento della scoperta della gravidanza:

È stato uno shock, non era preventivato. Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera.

Quanto al matrimonio con il compagno, confessa di averci pensato ma aspetta che sia lui a fare il primo passo, chiedendole così di diventare ufficialmente sua moglie.