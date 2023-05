Diletta Leotta: “La gravidanza mi ha spaventata. Matrimonio con Karius? Me lo deve chiedere” Diletta Leotta ha raccontato come sta procedendo la sua gravidanza: dal momento in cui ha scoperto di essere incinta per la prima volta, alla data di nascita e al nome inizialmente pensato per la piccola, fino all’amore per il compagno Loris Karius.

A cura di Elisabetta Murina

Diletta Leotta diventerà presto mamma per la prima volta con il compagno Loris Karius. La conduttrice di Dazn, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato come sta procedendo la sua gravidanza: dal momento della scoperta ai preparativi per la nascita della piccola, che dovrebbe avvenire ad agosto. In più, da metà giugno, condurrà il podcast Mamma Dilettante, in cui chiederà consigli e suggerimenti sulla maternità ad amici e personaggi famosi.

La scoperta della gravidanza e la paura di diventare mamma

Diletta Leotta ha scoperto di essere incinta il giorno della Vigilia di Natale ed è stat del tutto inaspettato: "Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c'era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo".

Una bella notizia che ha spaventato ma anche riempito di gioia la conduttrice, che solo da qualche mese frequentava Karius, padre della bimba in arrivo: "Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all'ennesima potenza, l'entusiasmo alle stelle. Lui era superfelice, eravamo in videochiamata dalla mia camera, gli ho detto che stavo per fare il test e lui era super tranquillo; certo anche lui non se lo aspettava".

I preparativi per la nascita della prima figlia di Diletta Leotta

Mancano poco meno di tre mesi alla nascita della piccola, che dovrebbe avvenire a metà agosto. "Forse il mio stesso giorno, il 16, non so se sia positivo o no", ha raccontato a proposito la futura mamma. La città dovrebbe essere Milano: "Il mio ginecologo è qui" e il nome scelto rimane per il momento segreto, in fase di decisione. La coppia aveva raggiunto un primo accordo, che però è stato messo da parte: "Stiamo discutendo. Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita".

Diletta Leotta, dopo la nascita della bambina, punta a tornare subito in campo, "magari non ad agosto, ma a settembre immagino di sì". Nel frattempo, il 19 giugno, arriva il suo podcast Mamma Dilettante, in cui chiede consigli sulla maternità ad amici famosi, già genitori, come Michelle Hunziker e Alice Pignagnoli, in passato calciatrice professionista:

Mi farò dare consigli su come affrontare la maternità, una condivisione di esperienze su un argomento di cui non si parla tanto. Per ora seguo il flow, sto sul presente, un'ansia alla volta. Quando ho scoperto di essere incinta ho avuto paura: oddio, e adesso che succede? Come cambia la vita? Cosa devo fare? Il podcast serve proprio per esorcizzare le paure.

E a proposito del matrimonio, confessa di pensarci, anche se deve essere lui a fare il primo passo: "Certo, ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista".