Il primo giorno di Diletta Leotta a Mediaset che le ha affidato La Talpa: “L’inizio di una nuova avventura” Diletta Leotta posta la prima foto da Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset. Alla conduttrice è stata affidata la conduzione de La Talpa, format che tornerà fin onda su Canale5 – dopo la prima visione su Infinity – dopo anni di assenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Diletta Leotta si mette al lavoro per la prima volta da Colgono Monzese, quartier generale di Mediaset. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha infatti voluto che fosse proprio il volto di Dazn a condurre la nuova edizione de La Talpa che, dopo una prima visione su Infinity, tornerà su Canale5 dopo anni di assenza. “L’inizio di una nuova avventura”, scrive Leotta mostrando il primo scatto realizzato a Cologno, sotto la celebre torre di Mediaset. Una nuova avventura che le permetterà per la prima volta di mettersi alla prova in un genere televisivo per lei completamente nuovo.

Che cosa farà Diletta Leotta a Mediaset

Oltre a condurre la nuova edizione del reality game La Talpa, Leotta sarà al timone delle serata che Canale5 ha deciso di dedicare a Il Volo. Si tratta di un momento d’oro per Diletta, reduce dal matrimonio con Loris Karius, il compagno che l’ha resa madre per la prima volta con la nascita della figlia Aria Rose. Dopo gli anni a DAZN, quella in corso potrebbe essere per Diletta la prima grande occasione professionale della sua vita per imporsi quale personaggi di punta della televisione generalista.

La Talpa in onda su Infinity e poi su Canale5

Come annunciato da Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, La Talpa andrà in onda prima su Infinity per poi sbarcare su Canale5. “Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un'edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale”, ha dichiarato l’Ad Mediaset, “Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà quindi un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all'ultima puntata dove, fino ad oggi, la finale sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity. Alla conduzione c'è una novità, ci sarà Diletta Leotta a cui diamo il benvenuto in Mediaset”.