video suggerito

“Diletta Leotta condurrà La Talpa”, le ultime sul reality in onda dopo il bis di Temptation Island Tornerà La Talpa, scrive TvBlog, e alla conduzione potrebbe esserci Diletta Leotta. La conduttrice sportiva non avrebbe un contratto di esclusiva con Dazn e sarebbe già in trattativa con Mediaset. Il reality dovrebbe partire con le registrazioni a settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Talpa tornerà in onda e stavolta, dopo diversi slittamenti, sarebbe ufficiale, stando a quanto rivela TvBlog. Il programma dovrebbe partire con le registrazioni da settembre 2024 per una messa in onda più o meno immediata, ovvero dopo la seconda edizione stagionale di Temptation Island. Alla conduzione potrebbe arrivare Diletta Leotta con la quale già sarebbero iniziate le trattative.

L'indiscrezione su Diletta Leotta alla conduzione de La Talpa

Diletta Leotta sarebbe il nome in lizza per la conduzione de La Talpa. TvBlog fa sapere che sarebbero in corso le trattative tra Mediaset e la conduttrice sportiva che non avrebbe un contratto di esclusiva con Dazn. Per questo motivo, si legge, potrebbe prendersi un ‘mese di pausa' dallo sport per dedicarsi al reality.

Il suo nome sembrerebbe essere quello più papabile dopo i rumors circolati nelle ultime settimane, si legge, ma Libero.it fa sapere che anche Paola Perego sarebbe un profilo piuttosto gettonato: la conduttrice è un volto conosciuto per il reality che ha già condotto nelle prime tre edizioni.

Tutti i dettagli sul ritorno de La Talpa

TvBlog fa sapere che il ritorno de La Talpa sembrerebbe sempre più vicino. Il reality si compone da diversi concorrenti VIP il cui scopo è trovare e smascherare la "talpa", ovvero un sabotatore che si nasconde in incognito tra loro. Le registrazioni, si legge, dovrebbero partire a settembre e la messa in onda sarebbe stata pensata per il mese di ottobre, subito dopo la seconda edizione stagionale di Temptation Island che quest'anno andrà in onda con un bis, dopo le vacanze estive. Le puntate de La Talpa saranno "una manciata", forse cinque, si legge, e non saranno ambientate in uno studio. Verrà realizzato in stile montaggio, proprio come si sviluppa il reality dei sentimenti di Filippo Bisciglia.