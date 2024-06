video suggerito

Temptation Island raddoppia: il reality dei sentimenti andrà in onda anche in autunno Il blog di Davide Maggio rivela che ad agosto inizieranno le registrazioni della versione winter di Temptation Island. Il reality dei sentimenti raddoppierà per il 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione di Temptation Island 2024, in partenza da giovedì 27 giugno, arriva un'indiscrezione sul programma che dovrebbe tornare protagonista del palinsesto televisivo di Canale5 anche in autunno. Il blog di DavideMaggio fa sapere che dopo l'estate per gli amanti del reality arriverà la versione winter.

L'indiscrezione su Temptation Island anche in inverno

Stanto a quanto si legge nel blog di Davide Maggio, a fine agosto partiranno le riprese in Sardegna di Temptation Island winter con nuove coppie desiderose di mettere a dura prova i loro sentimenti. Un'edizione winter era stata già annunciata lo scorso anno durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024, ma non fu più realizzata. Dopo le ultime fortunate edizioni, il programma è stato confermato come fenomeno televisivo indiscutibile, ecco perché sarebbe in programma un doppio appuntamento annuale che accontenterà i telespettatori.

Le coppie scelte per la nuova edizione in partenza da giovedì 27 giugno

Per i telespettatori è partito il countdown verso l'inizio del reality più atteso dell'anno. Filippo Bisciglia è pronto a dare il via alle danze e ai falò di confronto tra le coppie. "Partiamo a bomba, tutti si sono aperti subito" ha commentato pochi giorni fa durante la presentazione della nuova edizione. Le coppie che parteciperanno sono quelle formate da Alessia e Lino, insieme da 4 anni, Siria e Matteo, fidanzati da sette anni, Jenny e Tony, insieme da cinque anni, Christian e Ludovica, fidanzati da quasi due anni. Poi Raul e Martina, insieme da dieci mesi, Vittoria e Alex, insieme da un anno e dieci mesi e Luca e Gaia, fidanzati da un anni e otto mesi. Per i nomi dei tentatori e delle tentatrici, invece, bisognerà attendere ancora per poco, non essendo ancora stati rivelati i profili.