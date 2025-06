Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia dà le prime anticipazioni sulle coppie: “Una cosa mai accaduta prima”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La nuova edizione di Temptation Island va in onda da giovedì 3 luglio. Anche l'estate televisiva 2025, dunque, sarà caratterizzata dal viaggio nei sentimenti delle coppie del noto programma di Canale5. In un'intervista, il conduttore Filippo Bisciglia ha svelato le prime, intriganti, anticipazioni.

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia svela i primi colpi di scena

Il programma di Canale5 ha abituato i suoi fedelissimi spettatori a continui colpi di scena. Tra sedie lanciate in aria, fidanzati che raggiungono a nuoto il villaggio delle proprie compagne e falò di confronto più infuocati di quanto ci si possa aspettare, il reality dei sentimenti sembra avere già raccontato ogni sfaccettatura dell'amore. Ma è davvero così? A quanto pare no. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha assicurato che la nuova edizione di Temptation Island sarà in grado di sorprendere il pubblico. Il conduttore ha anticipato: "A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa". Di cosa si tratta? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda.

Il successo di Temptation Island e la nuova location

Filippo Bisciglia ha le idee chiare quando si tratta di indicare il motivo del successo di Temptation Island. Secondo il conduttore, tutti coloro che hanno amato, riescono a rivedere nelle coppie frammenti delle loro relazioni passate: "Temptation Island funziona perché le persone rivedono nelle coppie quello che stanno vivendo, hanno vissuto e purtroppo potrebbero vivere!" Quest'anno ci sarà un'importante novità. Il reality ha lasciato la Sardegna per trasferirsi in Calabria. Filippo Bisciglia ha raccontato che tutto sommato è stata anche stavolta un'esperienza positiva:

Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime undici edizioni, quest’anno l’impatto con il cambio location è stato differente ma sempre positivo.