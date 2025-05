Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

L'estate 2025 segna una svolta per Temptation Island, il celebre docu-reality trasmesso da Canale 5 e condotto con successo da Filippo Bisciglia. Dopo anni di riprese incastonate nella suggestiva cornice sarda di Santa Margherita di Pula, il programma cambia location e, lasciato l’Is Morus Relais, si trasferisce in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Perché Temptation Island ha lasciato l'Is Morus Relais

La decisione di abbandonare la storica sede sarda è stata dettata dalla vendita del resort che ha ospitato il programma per 11 edizioni. La proprietà è infatti passata a un imprenditore turco già titolare di una catena alberghiera. La produzione di Temptation Island ha quindi scelto le ampie spiagge e le acque cristalline di Guardavalle Marina per ambientare le nuove vicende sentimentali delle coppie che formeranno il cast della prossima stagione.

A ospitare le riprese di Temptation Island potrebbe essere il Calalandrusa Resort

Le riprese della quattordicesima edizione di Temptation Island sono previste tra fine maggio e giugno, con la messa in onda fissata a partire da fine giugno o dai primissimi giorni di luglio in prima serata su Canal5. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Chi, il resort che ospiterà il programma sarà il Calalandrusa Resort, una lussuosa struttura immersa in cinque ettari di vegetazione mediterranea, con ampi spazi esterni perfetti per le riprese e vista panoramica sul mare. L'edizione 2025 prevede una sola edizione condotta da Bisciglia. Niente raddoppio autunnale dunque, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno. I casting sono già aperti e la produzione è alla ricerca di coppie tra i 20 e i 35 anni pronte a mettere alla prova la solidità della propria storia d’amore in un contesto di forte tentazione.