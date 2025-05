video suggerito

"Temptation Island cambia location e lascia la Sardegna": dove si registrerà il reality di Filippo Bisciglia Temptation Island avrebbe trovato una nuova location per la prossima edizione, dopo le recenti voci di 'trasloco' dalla Sardegna. Ecco dove si potrebbero svolgere le riprese delle coppie protagoniste del reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia.

A cura di Elisabetta Murina

Temptation Island ha trovato una nuova location. Secondo il sito LaC News 24, il reality di Canale 5 avrebbe completato il ‘trasloco' dalla Sardegna dopo che a inizio aprile Vanity Fair aveva parlato della vendita del villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula. I falò di confronto, le coppie protagoniste e il conduttore Filippo Bisciglia avrebbero così trovato una nuova collocazione per la prossima edizione, in partenza nei mesi estivi. Ecco dove si troverebbe.

Dove si trova la nuova location di Temptation Island

Secondo LaC News 24 che per primo ha diffuso la notizia e si occupa di tutto il territorio calabrese, la prossima edizione di Temptation Island si sposterà dalla Sardegna alla Calabria, in particolare a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Dovrebbe essere questa la nuova location del noto reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e in partenza la prossima estate. "Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte “vip” del format, spaccato in due parti", si legge sul sito, che avanza anche l'ipotesi di una doppia versione del programma, una con personaggi non noti e l'altra con vip. Al momento però non si conosce il nome del resort che sarebbe stato scelto.

Perché Temptation Island cambierà location

Secondo Vanity Fair, il lussuoso resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, che per anni ha ospitato le coppie di Temptation Island e i relativi tentatori, è stato venduto. Per questo motivo, la casa di produzione del programma sarebbe alla ricerca di una nuova location per il reality. In più, il sito internet dello storico villaggio non risulta raggiungibile e sarebbe stato chiuso. La produzione del programma (Fascino PGT), contattata da Fanpage.it dopo le prime voci, non ha né smentito né confermato la notizia che riguarda il cambio di location di Temptation Island.