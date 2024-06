video suggerito

Quanto costa dormire all’Is Morus Relais e dove si trova il villaggio di Temptation Island Giovedì 27 giugno inizia la nuova edizione di Temptation Island che si svolge anche per quest’anno a Is Morus, in Sardegna: dove si trova e quanto costa una notte di soggiorno nel villaggio del reality Mediaset. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Is Morus | Foto Is Morus

Giovedì 27 giugno prende avvio su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island, il dating show che ogni anno coinvolge sette coppie la cui fedeltà sarà messa alla prova da un gruppo di ventisei tentatori e tentatrici. Come ogni anno le coppie si separano entrando in contratto con i single, il tutto all'interno del resort di Is Morus Relais, in Sardegna a Santa Margherita di Pula. La struttura si trova al sud, in provincia di Cagliari, a pochi km dal capoluogo di provincia. Il costo di una notte nel relais varia a seconda della stanza e del periodo in cui la si prenota

Quanto costa dormire al villaggio di Temptation Island: i prezzi delle camere

Il resort di Is Morus Relais è un lussuoso villaggio a quattro stelle. Ci sono due tipologie di sistemazioni: le stanze d'albergo e le villette. Tra le camere troviamo quelle doppie, con vista sul parco o con vista sul mare, oppure la Family Room per due o tre persone, con un letto matrimoniale e l'eventuale aggiunta di un letto. In alta stazione la doppia con vista sul parco, per una notte in alta stagione, costa 290 euro; la stessa stanza ma con vista sul mare costa 330 euro. Per le camere doppie c'è anche l'opzione deluxe che prevede una stanza doppia ma con balcone che costa 360 euro. La camera tripla, invece, con vista sul grande parco costa 420 euro per una singola notte, se a occuparla sono tre persone.

Il salotto di una delle ville | Foto Is Morus

Per quanto riguarda le ville invece, si parte con quella da 5 persone che comprende due camere doppie e una singola. Dotata anche di vasca dromassaggio, questa villa è dotata di tre bagni privati e un meraviglioso giardino dove al centro si trova la vasca. Una notte in questa splendida villa costa 900 euro in alta stagione. Per chi invece vuole ancora più lusso e ulteriori benefit e comfort esiste un'altra tipologia di villa, sempre con la vasca idromassaggio al centro dell'immenso giardino, che, in questo caso, si affaccia direttamente sul mare cristallino di Pula. La villa è adatta a cinque persone ma l'ampio soggiorno presenta anche un divano letto utilizzabile per un'altra persona. Per una notte questa villa stupenda costa 1200 euro in alta stagione. Una delle ville più lussuose, stando a quanto si legge sul sito di Is Morius, costa 1400 euro: Villa Alfa si affaccia sul mare ed è composta da un'ampia due camere e un immenso giardino privato.

Il salotto | Foto Is Morus

Dove si trova Is Morus

Il resort è immerso in un grande parco naturale di circa 7 ettari che lo rende un luogo ideale per un buen ritiro. La struttura, composta da suite e ville, si affaccia direttamente sul mare di Santa Margherita di Pula, una delle località più prestigiose della Sardegna del sud. All'interno della tipica vegetazione della macchia mediterranea, composta da alloro, ginepri, ulivi e mirti, si trova anche la piscina a sfioro sul mare che offre questo gioiello utilizzato anche per le riprese di Tempation Island. A pochi passi dal relais si possono visitare le Grotte Is Zuddas, la spiaggia di Nora e il suo magico teatro romano dal fascino inestimabile.

Una delle ville di Is Morus | Foto Is Morus

Com'è fatto il villaggio: le foto delle camere e delle piscine

La vasca idromassaggio è posta su una piattaforma che si affaccia a picco sul mare: per un momento di relax prima o dopo la spiaggia.

La vasca idromassaggio | Foto Is Morus

Dentro villa Alfa, situata su due piani, è possibile trovare un incantevole giardino privato con una piscina affacciata sul mare. Al primo piano troviamo un salotto, una suite con bagno, una camera doppia con bagno privato, un'altra camera singola con bagno al piano terra. Il patio e l'affaccio su una spiaggia privata la rendono una villa da sogno per una vacanza nel blu del mare della Sardegna

Il giardino privato di villa Alfa | Foto Is Morus