"Temptation Island cambia location per la prossima edizione", cosa sappiamo sul trasloco del villaggio Secondo alcune indiscrezioni, Temptation Island potrebbe cambiare location nella prossima edizione. Il villaggio Is Morus Relais in Sardegna, che per anni ha ospitato le coppie del reality, sarebbe infatti stato venduto. Addio a falò di confronto in spiaggia e video nei 'pinnettu'? Fanpage.it ha contattato la casa di produzione (Fascino PGT) per fare chiarezza.

A cura di Elisabetta Murina

Il conduttore Filippo Bisciglia e il resort Is Morus Relais

Temptation Island potrebbe non essere più lo stesso. Addio a falò di confronto in spiaggia, video-rivelazioni nel ‘pinnettu', feste in giardino e chiacchierate nell'idromassaggio. Secondo Vanity Fair, il noto villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (Sardegna) sarebbe stato venduto e la produzione del reality condotto da Filippo Bisciglia sarebbe alla ricerca di una nuova location per ospitare le prossime coppie protagoniste, la cui scelta è ancora in corso. Fanpage.it ha contattato la Fascino PGT per fare chiarezza sulla vicenda.

Temptation Island cambia location?

Il lussuoso resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, che per anni ha ospitato le coppie di Temptation Island e i relativi tentatori, sarebbe stato venduto. Secondo Vanity Fair (che per primo ha lanciato la notizia), la casa di produzione del programma starebbe cercando una nuova location per il reality. In più, il sito internet del villaggio non risulta raggiungibile e sarebbe stato chiuso. Sarà un addio ai falò di confronto in spiaggia e ai famosi ‘pinnettu' ? E dove si girerà il programma? Al momento non c'è una risposta, ma pare siano arrivate proposte da tutta Italia per ospitare il format di successo di Canale 5.

La versione della produzione di Temptation Island

Contatta da Fanpage.it, la produzione del programma (Fascino PGT) non ha né smentito né confermato la notizia che riguarda il cambio di location di Temptation Island. Informazioni più precise sulla nuova stagione del reality dei sentimenti si avranno probabilmente a fine maggio o inizio giugno, quando sarà più vicina la data della messa in onda del programma su Canale 5, che nel frattempo ha ancora aperti i casting alla ricerca dei nuovi protagonisti. Lo scorso anno la prima puntata era stata trasmessa il 27 giugno in prima serata, per poi tornare in autunno con una nuova edizione.