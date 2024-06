video suggerito

Temptation Island, squalificata una coppia dopo soli cinque giorni: “Avrebbero violato il regolamento” Mancano pochi giorni dall’inizio di Temptation Island e arrivano le prime indiscrezioni. Sembrerebbe, infatti, che una delle coppie sia stata squalificata dopo soli cinque giorni, perché sarebbe stato violato il regolamento del reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e per vedere Temptation Island mancano meno dieci giorni. Il programma più atteso dell'estate sta per tornare e a quanto pare, sin dalle prime puntate, ci saranno clamorosi colpi di scena. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Novella 2000, sembrerebbe che una delle sette coppie di questa edizione, sia stata squalificata per aver violato il regolamento. Non è un avvenimento nuovo per il reality dei sentimenti dove, infatti, non sono mancati episodi di questo tipo. Ma ecco cosa sarebbe successo.

La presunta squalifica di una coppia a Temptation Island

Come gli appassionati sapranno, Temptation Island mette alla prova la resistenza delle coppie che vogliono mettere alla prova i loro sentimenti dopo un certo periodo insieme. Il reality vuole che i fidanzati si separino, per due settimane, e stiano a contatto con tentatori e tentatrici che, quindi, potrebbero mettere a dura prova la loro fedeltà. Secondo Novella 2000, dopo solo cinque giorni di permanenza, una coppia sarebbe stata allontanata dall'Is Morus Relais per aver violato il regolamento.

Sembrerebbe, infatti, che sia stata replicata l'iconica scena di cui si rese protagonista Ciro Petrone che, impaziente di ricongiungersi con la sua fidanzata e travolto dalla gelosia, aveva scavalcato le recinzioni che dividono i due villaggi, quello dei fidanzati e quello delle fidanzate, per raggiungerla. Questo gesto comportò, ovviamente, la squalifica immediata. Stessa cosa avrebbe fatto una delle fidanzate di quest'anno che, dopo aver chiesto un falò di confronto, a seguito di atteggiamenti ambigui del suo compagno con un'altra ragazza, e ricevendo un rifiuto, si sarebbe alterata al punto da fuggire e correre a riprenderselo. Ovviamente, anche in questo caso, il trattamento è stato lo stesso.

Le coppie di Temptation Island 2024

In queste settimane, sui social del programma sono stati pubblicati i brevi video di presentazione che accennano alle storie dei protagonisti che, sin dai primi battibecchi, pare possano regalare al pubblico non poche sorprese. Intanto, anche Filippo Bisciglia ha commentato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni l'inizio di questa nuova edizione dicendo: "Quest'anno partiamo a bomba", aggiungendo che rispetto agli altri anni le coppie si sono aperte subito. Non è ancora chiaro chi tra Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica e ancora Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia e infine Lino e Alessia siano i protagonisti della prima indiscrezione del programma.