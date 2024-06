video suggerito

Chi sono Christian Lanfranchi e Ludovica, terza coppia di Temptation Island 2024: cosa sappiamo sulla loro storia Christian Lanfranchi e Ludovica, fidanzati da 1 anno e 10 mesi e originari di Vasto (Chieti), sono la terza coppia di Temptation Island 2024. “Ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”, ha raccontato il 34enne nella clip di presentazione al programma, al quale ha scritto lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Christian Lanfranchi e Ludovica sono una delle coppie di Temptation Island 2024, insieme a Siria Pingo e Matteo Vitali e Jenny Guardiano e Tony Renda. Fidanzati da 1 anno e 10 mesi, vivono a Vasto (Chieti) e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A volerlo il ragazzo, 34 anni, che ha scritto al programma per capire se la ragazza è ancora innamorata di lui, dopo averlo tradito due volte con la stessa persona. "Mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po' confusa riguardo ai sentimenti che provava per me", ha raccontato Christian nella clip di presentazione.

Chi sono Christian Lanfranchi e Ludovica, coppia di Temptation Island 2024

Christian Lanfranchi ha 34 anni, vive a Vasto, in provincia di Chieti e, secondo alcuni commenti su Instagram, lavorerebbe in un bar della sua città. Al momento su di lui non si hanno altre informazioni. Sul profilo Facebook, si legge che ha studiato presso l'itis Matteis della città. Le ultime foto condivise risalgono a qualche anno fa e sul suo profilo non c'è traccia di Ludovica. Di lei, infatti, per ora non si conosce il cognome.

Christian Lanfranchi, foto Facebook

Perché partecipano a Temptation Island, Christian: "Voglio sapere se è ancora innamorata"

"Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte", ha raccontato il 34enne nella clip di presentazione del programma. È stato lui a contattare la redazione perché, dopo essere stato tradito due volta dalla fidanzata con la stessa persona, vuole capire se lei è ancora innamorata. "Mi ha detto che era un po' confusa riguardo ai sentimenti che provava verso di me, quando poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona", ha spiegato Christian. "Se l'ho perdonata perché sono innamorata di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa", ha concluso. Ludovica, durante tutta la clip, è rimasta in silenzio.