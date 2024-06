video suggerito

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia: “Partiamo a bomba, le coppie si sono aperte subito” Il reality dei sentimenti di Canale 5, Temptation Island, sta per iniziare: il prossimo 27 giugno ci sarà la prima puntata. Filippo Bisciglia ha assicurato che questa edizione parte diversamente dalle altre, con le coppie più che cariche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione di Temptation Island, che arriverà su Canale 5 a partire dal 27 giugno, in prima serata, si prospetta già ricca di sorprese e colpi di scena. Ad annunciarlo è il conduttore, Filippo Bisciglia, che in vista delle puntate del reality dei sentimenti, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, cosa il pubblico dovrà aspettarsi da questi nuove e tormentate coppie che metteranno alla prova il loro amore.

Un'edizione scoppiettante

Le due settimane che i partecipanti dovranno trascorrere all'Is Morus Relais in Sardegna sembra che siano particolarmente calde, sin dai primi istanti. Non ci sarà tempo per gli indugi, quindi, i fidanzati e le fidanzate di quest'anno sono pronti a mettersi in gioco, in tutti i sensi. Il volto ormai iconico dello show, Filippo Bisciglia, ha raccontato al settimanale che questa edizione sarà più scoppiettante delle altre: "Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni". Non passeranno nemmeno 24 ore che i primi video nel pinnettu saranno mostrati alle coppie, c'è solo da capire quale effetto sortiranno.

Le coppie di Temptation Island 2024

Già dalle clip di presentazione, diffuse in queste settimane sui canali social della trasmissione, è possibile vedere come le coppie inizino sin da subito a battibeccare. In pochi minuti sono state raccontate storie a dir poco particolari che, infatti, hanno già scaldato gli animi del pubblico che, infatti, brama il momento di piazzarsi sul divano per assistere alle dinamiche che si creano nei rispettivi villaggi, con la complicità di tentatori e tentatrici che, infatti, avranno un ruolo importante nel racconto. Da Lino e Alessia a Vittoria e Alex, passando per Jenny Guardiano e Tony Renda, non ci sarà modo di annoiarsi in questa estate bollente, riscaldata dalle fiamme dei falò di confronto.