Quando inizia Temptation Island 2024: la data definitiva della prima puntata con Filippo Bisciglia La nuova edizione di Temptation Island andrà in onda a giugno, probabilmente nella prima serata del giovedì e non più del lunedì, giorno destinato a Battiti Live. La data di inizio non è ancora certa, ma si parla di un giorno tra la metà e la fine di giugno. A condurre il famoso reality dei sentimenti sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality con Filippo Bisciglia che da giovedì 27 giugno, in prima serata, tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 circa. Anche quest'anno, le riprese si sono svolte dall'Is Morus Relais, villaggio vacanza collocato in Sardegna che da sempre ospita le vicende delle coppie che decidono di partecipare al docu-reality. Coppie che quest'anno dovrebbero essere 7 ma il numero totale non è stato ancora confermato.

La prima puntata di Temptation Island in onda giovedì 27 giugno

Come anticipato, Mediaset ha cambiato la data di messa in onda, collocando il programma non più il lunedì, bensì il giovedì. Il primo giorno della settimana, infatti, sarà dedicato a Battiti Live, lo show musicale che quest'anno si sposta da Italia 1 a Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin, ragion per cui il docu-reality dei sentimenti è stato posizionato dopo l'ultima puntata della fiction Viola come il Mare 2. Da quel momento, quindi, basterà aspettare puntata dopo puntata per assistere agli attesissimi falò di confronto.

Le anticipazioni di Temptation Island, le coppie e il conduttore

I casting per scegliere le coppie di Temptation Island 2024 sono terminati. La ricerca, come sempre, è stata indirizzata verso coppie che non siano sposate, che non abbiano figli e che si sentano pronti per mettere in discussione la loro relazione. Anche quest'anno la location è l'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Il villaggio verrà spaccato a metà per dividere nuovamente le coppie in fidanzati e fidanzate, ai quali verranno associati i due parterre di tentatori e tentatrici, con cui si instaureranno dei rapporti che potrebbero minare anche la durata delle storie portate in tv. Sarà con i falò che la coppia si ricongiungerà o magari prenderà la decisione di prendere strade diverse. Il tutto accadrà, come ormai dal 2014, sotto gli occhi attenti di Filippo Bisciglia.

Per il momento, sono 5 le coppie presentante:

La prima coppia la cui identità è stata svelata sono Siria Pingo e Matteo Vitali che stanno insieme da 7 anni. È stata Siria a scrivere al programma spiegando le ragioni che l'hanno motivata a partecipare: dopo avere perso 85 chili, la giovane intende divertirsi e, soprattutto, capire se la donna che è diventata oggi va ancora bene per il suo compagno.

La seconda coppia a essere svelata è stata quella formata da Jenny Guardiano e Tony Renda, insieme da cinque anni. Jenny ha scritto al compagno per mettere alla prova la sua fedeltà. Jenny lamenta che Tony non le consenta di vivere la sua vita a causa di una eccessiva gelosia.

La terza coppia a essere stata presentata è quella formata da Christian Lanfranchi e Ludovica, insieme da un anno e 10 mesi. È stato lui a scrivere al programma: lasciato due volte dalla fidanzata, ha scoperto che in entrambe le occasioni la donna lo ha tradito con lo stesso uomo.

La quarta coppia è formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras, fidanzata da 10 mesi. È stata la ragazza a contattare il programma, descrivendo il compagno come "geloso e ossessivo", descrizione che l'uomo contesta. Raul vorrebbe cominciare una convivenza con Martina ma la fidanzata non gli ha ancora dato una risposta.

La quinta coppia è formata da Vittoria e Alex, insieme da un anno e nove mesi. È stata la donna a scrivere al programma lamentando una certa amiguità nel partner: "Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine".