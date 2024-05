Alvin e Ilary Blasi condurranno insieme Battiti Live, lo show musicale si sposterà su Canale 5

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alvin e Ilary Blasi di nuovo insieme in tv. Dopo l'Isola dei famosi, rispettivamente nel ruolo di inviato e conduttrice, i due condurranno insieme la nuova edizione di Battiti Live. A farlo sapere FQ Magazine. Il programma, quest'anno, passerà da Italia 1 a Canale 5, come aveva annunciato Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa lo scorso gennaio.

Alvin e Ilary Blasi condurranno Battiti Live

Stando alle indiscrezioni di FQ Magazine, quest'anno a condurre Battiti Live non ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, bensì una coppia lavorativa già nota a Mediaset: Ilari Balsy e Alvin. Negli ultimi anni, prima della ‘rivoluzione' all'Isola dei Famosi, con Vladimir Luxuria e Elenoire Casalegno, sono stati loro a ricoprire i ruoli di conduttrice e inviato dall'Honduras. "Questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che consideriamo un volto di Canale 5", aveva fatto sapere Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, durante un incontro con la stampa lo scorso gennaio. E pare proprio che sarà così. Lo show andrà in onda in estate e diffonderà la hit più cantante e ballate degli ultimi mesi. A confermare questa nuova conduzione, una storia Instagram pubblicata da Alvin, un video in cui balla con Blasi e scrive: "Coming Soon".

Anche Rebecca Staffelli nel cast del programma

Ad affiancare i due nuovi conduttori, amici da più di 20 anni, ci sarà un altro volto già noto a Mediaset. Si tratta di Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, reduce dalla sua esperienza come ‘inviata social' dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. La ragazza si occuperà delle incursioni nel backstage, delle interviste con gli artisti sopra e sotto il palco, per un contatto diretto con il pubblico e con tutti i presenti. Non si esclude, poi, qualche novità nella struttura dell'evento musicale.