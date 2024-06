video suggerito

Chi sono Martina De Ioannon e Raul Dumitras, quarta coppia di Temptation Island 2024: cosa sappiamo sulla storia Martina De Ioannon e Raul Dumitras, fidanzati da 10 mesi e originari di Roma, sono la quarta coppia di Temptation Island 2024. “Per me lui è geloso e possessivo”, ha raccontato la 26enne nella clip di presentazione del programma, al quale ha scritto lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono una delle coppie di Temptation Island 2024, insieme a Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Christian Lanfranchi e Ludovica. Fidanzati da 10 mesi, vivono a Roma e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, 26 anni, preoccupata per l'eccessiva gelosia del fidanzato. "Per me lui è geloso e possessivo. Mi chiede di andare a convivere, ma non riesco a dare una risposta", ha raccontato Martina nel video di presentazione.

Chi sono Martina De Ioannon e Raul Dumitras, coppia di Temptation Island 2024

Martina De Ioannon ha 26 anni, vive a Roma e, come si legge sul suo profilo Instagram, lavora presso il Ristorante Da Dante. Il locale della Capitale è conosciuto da diversi personaggi noti, dello spettacolo e non, come Mahmoood, Francesco Totti e tanti altri, che compaiono sull'account social del ristorante. Di Raul invece non si hanno molte informazioni, se non che vive a Roma come la fidanzata. Sul suo profilo Instagram, condivide diversi scatti di viaggi in giro per il mondo, dall'Italia alla Thailandia. L'ultima foto di coppia con Martina risale allo scorso 20 maggio, in un ristorante a Ponte Milvio.

Martina e Raul, ultimo scatto di coppia sui social dello scorso 20 maggio

Perché partecipano a Temptation Island, Martina: "Geloso e possessivo"

È stata Martina a contattare Temptation Island perché ritiene che Raul sia "geloso e possessivo". I due sono fidanzati da 10 mesi anche se, ha spiegato la 26enne, "già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo". Alle telecamere del programma, la ragazza ha anche aggiunto: "Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà". Raoul non si ritiene una persona gelosa ma, al contrario, un ragazzo che vuole passare più tempo possibile con la fidanzata: "La mia gelosia non è in realtà così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei, la convivenza ci può aiutare".