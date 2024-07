video suggerito

Siriana Schifi, tentatrice di Raul Dumitras a Temptation Island: “Nicolò Zaniolo mi telefona, ma è fidanzato” Siriana Schifi è la tentatrice che si è avvicinata a Raul Dumitras a Temptation Island. Originaria di Rieti, ha 24 anni ed è un’imprenditrice: nel 2022 ha avuto una frequentazione con Nicolò Zaniolo, oggi impegnato con la fidanzata storica, Sara Scaperrotta. Nonostante il ritorno di fiamma, il calciatore non l’avrebbe dimenticata: “Mi chiama di continuo”, il racconto della tentatrice a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Zaniolo potrebbe non avere dimenticato una sua ex fiamma, la stessa che ora partecipa a Temptation Island, tra le tentatrici dell'edizione in corso. Parliamo di Siriana Schifi, imprenditrice 24enne, originaria di Rieti, che nella puntata del reality del 18 luglio si è avvicinata a Raul Dumitras, fidanzato di Martina De Ioannon. A Fanpage.it Siria Schifi, il suo nome all'anagrafe, ha raccontato che, dopo il termine delle registrazioni del programma ora in onda su Canale5, sarebbe stata ricontattata dal calciatore dell'Atalanta e della Nazionale italiana, da poco tornato insieme alla sua ex storica e madre di suo figlio, Sara Scaperrotta.

Siria è il tuo nome, perché nel programma ti chiamano Siriana?

Siriana è un soprannome. Essendoci già una Siria (Pingo, ndr), fidanzata con Matteo, non potevano ripetere lo stesso nome.

Perché Nicolò Zaniolo ti sta telefonando?

Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. Non posso più rispondergli.

Perché?

Perché è fidanzato, poi merito di avere molte attenzioni da un uomo. Lui ora è tornato giocare in Italia, potrebbe darmele. Ma non è detto che le voglia da lui. Se avesse un'altra testa, se fosse un po' meno bambino, gli direi riproviamoci. Ma dal momento in cui mi chiama nonostante sia fidanzato, mi scende l'interesse. Come lo fa con lei, in futuro potrebbe farlo con me. Io per cornuta non ci passo.

Voi siete stati insieme due anni fa.

Siria Schifi e Nicolò Zaniolo (foto del settimanale Chi del 2022)

Sì. Non sono mai riuscita ad andare oltre il bacio con lui, e ogni giorno che passava era sempre più innamorato. Siamo andati insieme a Ponza, lui è venuto a Rieti. Mi parlò del figlio Tommaso, eravamo tranquilli.

Come finì tra di voi?

Ho chiuso io. Non poteva andare avanti anche perché lui giocava all'estero. Quando è tornato con Sara (Scaperrotta, ndr) sono stata contenta per lui, pensai "è tornato dove stava bene".

Torniamo alle chiamate attuali. Non gli hai mai risposto?

Sì, una volta gli ho dovuto rispondere. Tre giorni fa gli ho detto che non doveva più chiamarmi. Gli ho detto basta, anche perché è fidanzato, è inutile che mi cerca.

Quando ha iniziato a cercarti?

Da quando sono tornata (dalla Sardegna, dove si registra Temptation Island, ndr). Furono pubblicati i nomi e i volti delle tentatrici ed è uscito fuori di testa con chiamate e videochiamate.

Cosa vorrebbe da te?

Me lo chiedo anche io. Mi dice "Lo so che sei con Raul". Sono scioccata dal genere maschile.

Lui come ha reagito al rifiuto?

È stato inutile (il rifiuto, ndr). Con lui è una guerra persa.