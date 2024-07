video suggerito

Temptation Island, Manuela Carriero: "Carlo Marini a volte mi dà i brividi, Lino è imbarazzante, Tony egoista" La quarta puntata di Temptation Island 2024 va in onda stasera giovedì 18 luglio. Manuela Carriero, ex concorrente del programma condotto da Filippo Bisciglia, commenta su Fanpage.it i protagonisti di questa edizione, dal single Carlo Marini – suo corteggiatore a Uomini e Donne – a Lino Giuliano e Tony Renda, poi svela curiosità e retroscena: "Non si guadagnano le cifre che dicono".

A cura di Daniela Seclì

Temptation Island, stasera la quarta puntata: Manuela Carriero svela curiosità e retroscena

Stasera, giovedì 18 luglio, in onda su Canale5 la quarta puntata di Temptation Island 2024. Le anticipazioni svelano importanti colpi di scena. Fanpage.it ne ha parlato con Manuela Carriero. L'ex concorrente del reality condotto da Filippo Bisciglia e tronista di Uomini e Donne ha detto la sua sulle coppie di questa edizione, soffermandosi in particolare sui concorrenti più chiacchierati da Lino Giuliano e Alessia Pascarella a Tony Renda e Jenny Guardiano, passando per Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Nel cast anche Carlo Marini, suo corteggiatore nel programma di Maria De Filippi, di cui dice: "Più che Martina gli interessa il trono". Manuela Carriero ha precisato:

Credo che il cast sia stato scelto benissimo. Gli spettatori potrebbero dire: "Che elementi hanno messo in TV, questo non è un esempio di amore". Ma secondo me questo è lo specchio della società di oggi. Quando feci il programma, mi contattarono migliaia di ragazze dicendomi: "Mi sono rivista nella tua storia e, grazie a te, ho avuto il coraggio di lasciare il mio fidanzato". La gente ascolta queste storie e capisce di essere in una relazione tossica. Ci sono tante Jenny, tante Alessia e tante Manuela.

Temptation Island, stasera la quarta puntata: tra i single Carlo Marini

Temptation Island, Carlo Marini dopo Uomini e Donne è tra i tentatori

A Temptation Island c'è una tua vecchia conoscenza. Il tuo ex corteggiatore Carlo Marini è tra i single di questa edizione. Vi siete sentiti dopo Uomini e Donne?

Mi ha scritto un messaggio tre o quattro mesi dopo il trono. Sono rimasta molto sorpresa. Gli ho chiesto: "Come mai mi scrivi?" e mi ha risposto che come al solito penso troppo e che non dovevo farmi tante domande. Mi ha detto che ci saremmo incontrati qualche volta, magari per prendere un caffè. Poi, a Roma, me lo sono ritrovato davanti casualmente. Ha ribadito che avremmo preso un caffè insieme, ma è sparito. Non lo so, forse ha saputo che avrebbe fatto il tentatore. Ultimamente faccio fatica a capire gli uomini. Ti scrivono, spariscono, sono ambigui.

Come hai saputo che avrebbe partecipato a Temptation Island come tentatore?

L'ho visto direttamente dalla TV. Alla fine tra me e lui non c'è mai stato niente.

Carlo Marini si è avvicinato a Martina De Ioannon, fidanzata di Raul Dumitras.

Devo essere sincera, anche a Temptation Island sto vedendo degli atteggiamenti di Carlo che non mi piacciono. Li avevo già notati a Uomini e Donne, però credevo che in quel caso fosse colpa del contesto, che leggendo i commenti si sentisse attaccato. Ho avuto un'infanzia difficile e ho la tendenza a cercare di comprendere e giustificare alcuni comportamenti, ma mi sono resa conto che è sbagliatissimo. Se una persona si comporta di mer** ,si comporta di mer** e basta.

Spiegami meglio, a quali comportamenti ti riferisci?

Ha un atteggiamento da primadonna, vuole attenzione. Ci sono state due, tre uscite che non mi sono piaciute. Ad esempio quando Martina gli ha chiesto: "Carlo mi fai un caffè?" e lui ha risposto in malo modo: "No, se me lo avessi chiesto per favore magari lo avrei fatto". Te lo giuro ho avuto i brividi, è proprio brutto, brutto, brutto. Martina si era rivolta a lui in modo amichevole, è stato veramente esagerato. Lui stuzzica, butta la pietra e nasconde la mano.

Lo vedi sinceramente interessato a Martina o sta solo recitando bene il ruolo del tentatore?

Non credo sia interessato a lei. Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele Longobardi (altro suo corteggiatore a Uomini e Donne, ndr) è che aspirassero al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi. Per questo ho lasciato. Non avevo tempo da perdere. È molto difficile trovare l'amore in tv.

Però tu ci hai provato.

Perché ci credevo. Non mi sono proposta io per Uomini e Donne. Sono stata chiamata dalla redazione qualche ora dopo che Luciano Punzo mi aveva lasciato. Mi hanno detto: "Manuela non piangere, vieni a fare il trono". Dato che credo nel destino ho pensato: "Andiamo a vedere che succede".

Raul bacia la tentatrice, Tony possessivo con Jenny, Lino "imbarazzante"

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: il bacio di Raul alla tentatrice

Nella terza puntata, in onda giovedì 18 luglio, le anticipazioni sembrano svelare un bacio tra Raul e una tentatrice.

Aspetterei di guardare la puntata. Nel mio caso mandarono in onda delle anticipazioni in cui sembrava che io baciassi Luciano ma in quella puntata il bacio non c'era. Quindi finché non vedo, non credo. Io lo vedo molto innamorato di Martina, se baciasse una tentatrice passerebbe dalla parte del torto.

Tra i più commentati del programma, c'è Tony Renda che ha confessato di avere tradito e manipolato la fidanzata Jenny Guardiano.

Tony è il classico uomo che dovrebbe restare da solo. Non può avere una relazione. Come tanti altri ragazzi, vuole stare con due piedi in una scarpa. Non sa cos'è l'amore. Ama di più la sua libertà. Dovrebbe lasciare libera Jenny e non farla soffrire e invece è egoista e possessivo.

E poi c'è Lino Giuliano che ha fatto infuriare la fidanzata Alessia Pascarella rifiutando ripetutamente il falò di confronto. Inoltre, ha litigato con la single Maika, accusandola di "non avere testa ma solo corpo".

Sta veramente esagerando. Dovrebbe darsi una regolata per rispetto della persona che ha accanto, ma anche per se stesso, per la sua immagine. Ci sta la battutina però fino a un certo punto perché poi si va a finire veramente nello schifo. Ma come si fa! Dai, è assurdo. È il concorrente che mi sta piacendo meno. È imbarazzante. Alessia dovrebbe fuggire perché, una volta usciti, lui continuerà a comportarsi così. Se lo fa con le telecamere, figurati senza.

Le coppie di Temptation Island 2024 con Filippo Bisciglia

E poi c'è Luca Bad che tradisce ripetutamente la fidanzata Gaia Vimercati. Dice che la monogamia è un fallimento della società e che le donne sono deboli.

Mi ricorda in un modo imbarazzante il mio ex Stefano (Sirena, ndr). Infatti anche lui quando vedeva i miei video diceva: "Adesso faccio di peggio". Luca li ha superati tutti, è un altro che deve stare da solo. Le coppie di quest'anno dovrebbero uscire quasi tutte separate. Spero che le ragazze si sveglino.

Quale tra i protagonisti di questa edizione, invece, ti ha convinto?

Jenny mi fa tanta tenerezza. Mi dispiace vederla piangere. È giovane, non ha tantissime esperienze, stando con un uomo più grande dovrebbe sentirsi protetta invece è manipolata perché lui è geloso, non vuole che la guardino. Per accontentarlo, si veste come dice lui. Lo facevo anch'io, quindi mi rivedo tantissimo. Se mi mettevo una maglietta scollata, me ne dovevo sentire di ogni.

Alex Petri ha confessato che gli piace la single Nicole e che la sua fidanzata Vittoria Bricarello non gli manca. Quale meccanismo scatta per cui in ventuno giorni ci si dimentica completamente del proprio partner?

Io l'ho vissuto. Ti spiego. Non ho mai dimenticato di avere un fidanzato dall'altra parte, infatti soffrivo e piangevo tanto. Già il terzo giorno volevo andare a casa. Però è anche vero che vivi isolato dal mondo, senza cellulare, non sai cosa succede fuori. È una vacanza a tutti gli effetti, dove ti portano da mangiare, da bere, ti organizzano i giochi. Non ti preoccupi di niente. Poi hai dei ragazzi della tua età con cui ti confronti. Sembra di stare in un altro mondo e così ti distacchi dalla realtà.

Ai concorrenti non viene il dubbio che i tentatori non siano sinceri perché pagati per corteggiarli?

Io sono uscita con il tentatore (Luciano Punzo, ndr) e ci sono stata due anni. Ero la prima scettica. Alle mie compagne dicevo: "Non mi fido di lui, è un ragazzo che vuole fare TV e magari si avvicina a me per stare di più sotto i riflettori". Una sensazione che mi è rimasta. E infatti poi ho notato che cercava di lasciarmi con le scuse più assurde. Alla fine lo ha fatto. Credo che da una parte fosse infatuato, ma anche preso dalla situazione e dal successo. Sembrava una favola, ma nella realtà non lo era.

Retroscena e segreti di Temptation Island, Manuela Carriero: "Non si guadagna quanto dicono"

Manuela Carriero ex concorrente di Temptation Island

Nel villaggio gli autori intervengono quando i concorrenti hanno momenti di crisi?

Certo, credo sia proprio il loro ruolo quello di supportare fidanzati e fidanzate. Non è una situazione facile a livello emotivo. Sono molto presenti, parlano con i concorrenti e li rassicurano. Filippo Bisciglia, invece, lo incontravamo solo al falò.

I single tentatori di Temptation Island 2024

Ci sono delle dinamiche di questo programma che non si vedono in tv?

Nel mio caso è stato mandato in onda solo il peggio (ride, ndr). So che il mio ex parlava bene di me in alcuni momenti ma ovviamente non me lo facevano vedere, mi mostravano solo il brutto.

Dagospia sostiene che le coppie guadagnino da 1800 a 2600 euro a testa. Confermi queste cifre?

No. Preciso che non posso espormi troppo perché ho firmato un contratto, però non si guadagnano grandi cifre come si crede. Si tratta più che altro di rimborsi spese perché per un mese non lavori. Credimi, non si va a Temptation Island per i compensi. Non si guadagnano grandissime cifre, non è una questione economica.

Per concludere, che rapporto hai attualmente con il tuo ex Stefano Sirena e con Luciano Punzo, i due uomini con cui hai condiviso l'esperienza a Temptation Island?

Stefano l'ho bloccato e non l'ho mai più rivisto anche perché è tornato a vivere a Brindisi. Io vivo a Roma, torno in Puglia solo per le vacanze. Luciano, invece, mi è capitato di vederlo a un evento. Ci siamo salutati. Siamo in buoni rapporti, ma non è di certo il mio migliore amico. Non credo che si sia comportato bene nei miei confronti. Sono stata tanto male, più per lui che per Stefano. Ho trovato l'ennesima persona sbagliata. Ho detto basta, la vita va avanti, pazienza. Arriverà la persona giusta anche per me. Me la merito.