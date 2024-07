video suggerito

Maika si ribella ai commenti di Lino Giuliano e sbotta: “Non ti permettere, la mia pazienza è finita” Maika Randazzo nella terza puntata di Temptation Island 2024 ha sbottato contro Lino Giuliano per i commenti sul suo atteggiamento. “Tu ti innamori di tutti”, “Non hai testa, sei solo corpo” sono alcune delle frasi a lei rivolte e alle quali si è ribellata alzando i toni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

162 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella terza puntata di Temptation Island 2024 Alessia Pascarella ha assistito a nuovi video del compagno Lino Giuliano, sempre più vicino alla single Maika Randazzo. Sembrava filare tutto liscio nel villaggio dei fidanzati fino a quando un'affermazione del napoletano ha fatto sbottare la tentatrice. Lo scontro si è verificato davanti a tutti ed è terminato con la single che è andata via alzandogli contro il dito medio.

Lo scontro tra Maika Randazzo e Lino Giuliano

"Ti innamori di tutti tu?". Con queste parole Lino Giuliano nel villaggio dei sentimenti di Temptation Island ha fatto sbottare Maika Randazzo. La single non ha digerito la provocazione e ha replicato a tono: "Finiamola con questa storia. La pazienza sta per finire, mi fai passare per quella che rompe il ca**o a tutti. Sei tu che ti stai facendo la storiella con la tua ragazza di là. Placati, calmati". "Pensa fuori, che paura questa. A me sono due, non sono dieci. Questo è il tuo problema, la testa. Non hai la testa" ha replicato Lino Giuliano. "Qua dentro si è fidanzato e rompe il ca**o a me. Mi sono fatta il fidanzato che giudica, fidanzato con un'altra e con l'amante dentro al villaggio. Follia, ragazze, follia. Basta, sta diventando comica questa storia" ha risposto Maika alzando la voce. Il fidanzato, però, ha continuato: "Gli sguardi che dà a una persona li dà a tutti. È fatta così". "Io sono single, tu no. Che tu vieni qua e mi dici che io rido e scherzi con tutti, non ti permettere. Pensa alla tua storia. Mi fai passare per quella a cui piacciono tutti", la risposta immediata della tentatrice. "Beviti una camomilla" ha continuato Lino. "Ma ci conosciamo io e te? A me non mi pare. Non è la prima volta che dice così. L'altra volta la battutina "Ah lei è la mente e tu sei il corpo", sto ca**o. Vieni a farti una chiacchiera con me ti faccio vedere come sono solo corpo" ha sbottato la single. "Dimostralo" ha replicato Lino. Maika, andando via, ha dichiarato ad alta voce: "Sono stata fidanzata 20 anni. Sono capace di litigare". "Vai a piangere?", le parole di Lino che ha ricevuto come risposta un dito medio.

I commenti nel pinnettu, Martina: "Maschilista maleducato"

Nel pinnettu, è stata Martina a far ragionare Alessia sul comportamento di Lino Giuliano: "Che figura di me*da che sta facendo. Brava Maika, che maschilista maleducato. Non so come hai fatto, Alessia. Lui è il classico schifoso maschilista" ha commentato durante la visione. Alessia è rimasta senza parole davanti allo scontro: "Sta ucciso, non sta bene", le uniche parole. Le ragazze nel villaggio hanno fatto i complimenti alla single Maika, anche Alessia ha chiarito: "So che lei non c'entra niente con la storia mia e di Lino, non ce l'ho con lei".