Lino pensa a un futuro con Maika fuori da Temptation, Alessia sempre più furiosa: “Merita le corna” Nel villaggio di Temptation Island, Lino si avvicina alla tentatrice Gaietta e stringe un rapporto sempre più forte anche con la single Maika, tanto da pensare con lei un futuro fuori dal programma. Alessia, vedendo le immagini del fidanzato, è sempre più furiosa: “Voglio andarmene, non lo voglio. Si merita le corna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella terza puntata di Temptation Island 2024, Alessia continua a vedere video del fidanzato Lino, sempre più vicino alla tentatrice Maika. Non solo: il ragazzo mostra anche un interesse per un'altra single, Gaietta, rendendo la situazione ancora più complicata e ammettendo di non pensare più ad Alessia. Lei invece vuole andarsene a tutti i costi dal villaggio.

"Voglio andarmene, merita le corna"

Lino continua a divertirsi nel villaggio dei fidanzati, scherzando e ridendo con Maika. Durante una gita in barca, immagina con lei una storia fuori: "Se io e te ci fidanziamo". Dopo aver visto i video, Alessia perde la pazienza, bussa alla porta del villaggio dei fidanzati, senza successo, ed è sicura di volerlo lasciare.

Meglio che accetta subito il falò di confronto. Deve trovarsi una ragazza simile a lui, si merita le corna. Deve ringraziare che ha trovato me. Che cosa devo aspettare, che la baci? Voglio andarmene.

"Non sto pensando a chi ho di là, è come se stessi iniziando a darmi delle risposte", dice Lino a proposito della sua storia con Alessia.

Lino litiga con la single Maika

Tra i video che Alessia vede, anche uno in cui Lino discute con Maika. La single, arrabbiata, grida: "Facciamola finire questa storia". "Tu non hai la testa", ribatte lui. E lei rincara la dose: "Non mi giudicare. Io sono single, tu no. Non giocare con me, fai ridere, stai diventando una comica. Non mi conosci, non permetterti di dire parli e scherzi con tutti". Lino spiega: "Sto vivendo le mie sensazioni. Quando si inca**a è bella proprio".