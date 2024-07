video suggerito

A Temptation Island Alex confessa: “Mi piace la single Nicole, la mia fidanzata Vittoria non mi manca” A Temptation Island 2024 in crisi la coppia composta da Vittoria Bricarello e Alex Petri. Mentre lei piange disperatamente, lui è sempre più vicino alla single Nicole. Gli sviluppi della terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella terza puntata di Temptation Island 2024, in onda giovedì 11 luglio, spazio alla coppia composta da Vittoria Bricarello e Alex Petri. La donna ha fatto degli incubi sul suo fidanzato. Teme di perderlo: "Ho sognato lui con la nuova fidanzata. Per quanto mi possa fare male, è sempre più importante stare con lui. Il fatto che lui mi dica che i suoi sentimenti sono calati, è come se dentro di me facesse nascere una voglia di smentirlo, di riconquistarlo, di fargli ritrovare la stima nei miei confronti, di dimostrargli che so essere come lui mi vuole, che è sbagliato". Al falò ha scoperto che il suo incubo non è poi così distante dalla realtà.

Alex Petri si è avvicinato alla single Nicole

Alex Petri si è avvicinato alla single Nicole Belloni. Al falò, Vittoria Bricarello ha assistito a un video in cui i due erano decisamente complici. Il suo fidanzato ha preso in braccio Nicole, poi si sono concessi un brindisi in riva al mare. Vittoria ha commentato: "Si sta facendo la storia". Alex ha spiegato a Nicole:

Questa esperienza mi sta aiutando tanto. Sto riuscendo a capire alcune cose che mi mancano di me per esempio tu sei una persona con cui mi trovo bene. Mi trovo bene nel parlare ed è inequivocabile che ci sia un feeling. Io in passato ero molto trascinante. Non ti so dire quale evento o quale situazione mi abbia fatto smettere di essere così. Ora sono un po' piatto, mi sono accontentato della vita che sto facendo. Io me ne rendo conto. Non ho più voglia di limitarmi in nulla. Non voglio più vivere così, mi avveleno la vita. Sei una persona che mi piace, ma allo stesso modo, non mi devi piacere. Se mi manca Vittoria? No. Tu hai tutte le caratteristiche ed è un problema.

Lo sconforto di Vittoria Bricarello che vuole il falò di confronto anticipato

Vittoria Bricarello ha commentato: "Allora lasciami. Esci con lei, mi lasci e sei libero. Lui si sta facendo un'altra storia di là. Io non ce la faccio. Se hai trovato tutto in un'altra ragazza vai con lei. La sta corteggiando". Intanto, in un altro video, il fidanzato Alex ha confidato ai suoi compagni di avventura il suo interesse per Nicole:

Ho cercato di farle capire che non c'è bisogno che usciamo da qua…se vogliamo vederci anche fuori (con Nicole, ndr) possiamo farlo, capito? Io ad oggi non ho le mie risposte però sto capendo che mi piace un'altra al di fuori della mia fidanzata.

Vittoria, in preda allo sconforto, ha detto di volere il falò di confronto: "Io non lo so se ho la forza di lasciarlo perché sono troppo innamorata di lui, ma mi sta facendo troppo male. Io penso di volerlo vedere stasera. Lui si sta facendo una storia di là". Nel villaggio si è sfogata: "Pensa solo a se stesso, non gli manco neanche. Come faccio a fare il mio percorso se la mia testa è sempre da lui. Mi fa schifo. Io vorrei essere amata da lui. Non lo voglio obbligare, vorrei che fosse spontaneo." E mentre la sua fidanzata scoppiava a piangere, Alex al falò, è apparso sereno:

Sto vivendo questo percorso serenamente con questi amici. Io so benissimo cosa voglio, anzi cosa non voglio più e quindi sono qua per darmi la possibilità di capire. Lei deve capire alcune cose e io devo capirne altre.