Temptation Island 2024: quanto guadagnano le coppie e i tentatori per partecipare al programma Da giovedì 27 luglio è iniziata l'edizione 2024 di Temptation Island su Canale 5. C'è grande curiosità sui cachet delle coppie partecipanti, dei tentatori e delle tentatrici: ecco quanto guadagnano.

Da giovedì 27 luglio è iniziata una nuova edizione di Temptation Island, la dodicesima della sua storia. Sono tornate le coppie che decidono di intraprendere il viaggio dei sentimenti condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Nel suggestivo resort della Sardegna, ovvero l'Is Morus Relais, le coppie dovranno resistere alle lusinghe di tentatrici e tentatori. Anche questa volta Dagospia ha rivelato quanto possono guadagnare tutti i partecipanti al programma.

Quanto guadagnano le coppie a Temptation Island

Le coppie e i single che partecipano a Temptation Island non sono solo alla ricerca di nuove avventure, di conferme e di una eventuale visibilità; sono anche alla ricerca di guadagni. Tutti, come ovvio, ricevono un compenso per la loro partecipazione a Temptation Island 2024 e Dagospia ha anticipato il cachet per 21 giorni di partecipazione al programma. Le cifre di guadagno delle coppie aggirano tra i 1800 e 2600 euro a testa, a seconda delle contrattazioni individuali di ciascuno. Nel compenso è da escludere il vitto e l'alloggio, interamente a carico della produzione che può beneficiare di una serie di sponsor.

Quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici

I single, ovvero i tentatori e le tentatrici, sono in tutto 26 e ricevono un compenso settimanale che non è molto distante dalle cifre di base che guadagnano le coppie. Il cachet è infatti variabile ed oscilla tra i 500 e i 1000 euro a settimana. L'unico scopo dei single è quello di impegnarsi nel creare con naturalezza dinamiche interessanti che possano spingere le coppie a mettere in discussione la loro relazione.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia

E il conduttore? Anche il conduttore, ovviamente, percepisce un compenso che, a differenza di tutti gli altri personaggi in gioco, è molto più alto. Il guadagno di Filippo Bisciglia, infatti, dovrebbe ammontare a una cifra complessiva che si aggirerebbe tra i 45 e i 50mila euro.