Chi sono Gaia Vimercati e Luca Bad, sesta coppia di Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia Gaia Vimercati e Luca Bad, fidanzati da 1 anno e 8 mesi, sono la sesta coppia di Temptation Island 2024. “Mi ha tradito 3 volte, ovviamente io l’ho perdonato”, ha raccontato la 24enne nella clip di presentazione del programma, al quale ha scritto lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Gaia Vimercati e Luca Bad sono una delle coppie di Temptation Island 2024, insieme a Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Christian Lanfranchi e Ludovica. Fidanzati da 1 anno e 8 mesi, vivono a Riccione e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, 24 anni, per capire cosa prova davvero il fidanzato dopo averla tradita tre volte nel corso della loro relazione. "Lui dice di amarmi ma in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario", ha raccontato Gaia nel video di presentazione.

Chi sono Gaia Vimercati e Luca Bad, coppia di Temptation Island 2024

Gaia Vimercati ha 24 anni e vive a Riccione. Sul suo profilo Instagram, seguito da poco più di 5mila follower, condivide diversi scatti di se stessa e della sua quotidianità, anche se non è noto quale sia la sua professione. L'ultima foto con il fidanzato risale ai primi giorni del 2023. Luca Bad invece, sul suo profilo Instagram, fa sapere di essere un rapper dal 2006 e un professional mc, che vive a Riccione ma è originario del Salento.

Perché partecipano a Temptation Island, Gaia: "Mi ha tradito tre volte"

È stata Gaia a scrivere al programma perché Luca, durante la loro storia d'amore che dura da quasi due anni, l'ha tradita già tre volte. "Ovviamente l'ho perdonato perché lo amo", ha spiegato la 24enne alle telecamere del programma. Poi ha aggiunto: "Lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario". Luca è d'accordo all'idea di intraprendere un percorso a Temptation Island: "Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo".

