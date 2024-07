video suggerito

Temptation Island 2024: Luca chiede un falò anticipato a Gaia, teme si sia innamorata del single Jakub Durante la quarta puntata di Temptation Island 2024, Luca Bad ha deciso di chiudere un falò di confronto anticipato alla fidanzata Gaia Vimercati: teme che lei si stia innamorando del single Jakub.

A cura di Stefania Rocco

Nella quarta puntata di Temptation Island 2024, il percorso di Gaia e Luca subisce un’accelerata. Gaia appare sempre più vicina al single Jakub, rapporto che suscita la gelosia del compagno. “Non sarebbe la stessa cosa se non ci fossi tu. Sei tutto quello che anche al di fuori mi piacerebbe mantenere”, ammette lei, “Perché mi ascolti e mi accogli, è bello. Mi fa strano pensare di avere trovato una persona così”. Luca è geloso e fa fatica a contenersi di fronte al video visto nel pinnettu. Gaia a un certo punto chiede a Jakub se uscirebbe insieme a lei dal programma, una domanda che infastidisce Luca: “Le faccio fare una figura di mer**. Ho lasciato stare mille donne per lei”.

Gaia ammette: “Luca? Non lo vedo più nel mio futuro”

Gaia comincia a parlare a Jakub della sua vita fuori: “Entro i 28 anni voglio un figlio, il matrimonio entro i 30. Poi due lauree. Cosa mi manca? Un uomo che sia un po’ il capo-famiglia. Quando mi hanno chiesto se vedo Luca nel mio futuro, ho risposto di no. Non posso creare una famiglia sulla base di questa situazione”. Luca esce dal pinnettu e sembra avere preso una decisione: “Me ne voglio andare a casa. Lei esca pure dal programma con lui. Mi sono stancato di fare il suo pagliaccio. Fino al giorno prima di entrare qua, mi diceva che ero perfetto, l’uomo della sua vita e il padre dei suoi figli. A 32 anni sono andato a vivere con lei e sua nonna. Chi lo avrebbe fatto? Si è rincoglionita. Mi diceva che non ce l’avrebbe mai fatta a farsi mettere le mani addosso da un altro. Devo stare qua ad aspettare che si innamori?”.

La notte insonne di Luca nel villaggio, poi la richiesta del falò

Luca è turbato e trascorre una notte insonne. Il mattino successivo conferma alla produzione il desiderio di lasciare il programma e chiedere un falò di confronto. Però ha maturato una consapevolezza: “Se avrò una nuova relazione, non intendo più tradire”. Filippo Bisciglia entra nel villaggio dei fidanzati per chiedere a Luca se sia sicuro di chiedere il falò anticipato e, dopo avere ottenuto il sì dell’uomo, raggiunge Gaia per comunicarglielo. Lei è dubbiosa: “Lui non si è lasciato andare. Uscirò da qua e continuerà a mettermi corna a manetta”. Luca raggiunge la spiaggia per attendere Gaia e capire se ha accettato o meno il falò conclusivo ma la puntata termina. Scopriremo solo la prossima settimana se Gaia ha deciso di raggiungerlo e concludere così il loro percorso iniziato trasmissione.