Chi è Carlo Marini, il tentatore di Temptation Island 2024 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Carlo Marini è uno dei tentatori di Temptation Island 2024. Originario di Fermo, ha 28 anni e lavora in ambio finanziario e immobiliare. In passato ha già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Manuela Carriero. Nel programma di Canale5 si è avvicinato a Martina, scatenando la gelosia del fidanzato Raul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Marini è uno dei tentatori di Temptation Island 2024. Originario di Fermo, in provincia di Civitanova Marche, ha 28 anni e lavora in un'azienda di intermediazione finanziaria. Non è un volto nuovo in tv: ha già partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne durante il trono di Manuela Carriero. Uscito dal programma di Maria De Filippi single, ora cerca l'amore e nel reality di Canale5 si è già avvicinato a Martina, fidanzata con Raul.

Chi è Carlo Marini, il tentatore di Temptation Island 2024

Carlo Marini è nato il 26 ottobre 1995 ed è originario di Fermo, in provincia di Civitanova Marche. Ha quindi 28 anni e nella vita lavora in un'azienda di intermediazione finanziaria che opera nel settore immobiliare e finanziario. Il suo profilo Instagram al momento è seguito da poco più di 7mila follower ed è privato. Ha anche un secondo account social, dove fornisce tutte le informazioni riguardanti il suo lavoro. Anche questo è privato.

L'avvicinamento di Carlo a Martina nella puntata di Temptation Island 2024

Nella prima puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 27 luglio, Carlo Marini si è avvicinato a Martina, fidanzata con Raul. La coppia ha deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore, in particolare la 26enne si è detta preoccupata per l'eccessiva gelosia del compagno. Durante i primi momenti nel villaggio, Martina e Carlo hanno iniziato a instaurare un rapporto piuttosto scherzoso, fatto di risate, battute e momenti insieme. Dopo aver visto i video della fidanzata, Raul non è riuscito a trattenere la rabbia: una volta uscito dal Pinnettu, ha preso a pugni una bottiglietta di plastica e si è isolato dal resto del gruppo.

L'esperienza di Carlo Marini a Uomini e Donne come corteggiatore

Carlo Marini a Uomini e Donne

Carlo Marini si è fatto conoscere dal pubblico per la sua recente partecipazione a Uomini e Donne. Il 28enne è stato un corteggiatore di Manuela Carriero durante tutta la durata del suo percorso. La tronista ha deciso di lasciare il programma senza aver scelto nessun ragazzo, dopo l'eliminazione di Michele Longobardi per lo scarso interesse e dello stesso Carlo, con cui non è riuscita a trovare un punto di incontro.