Temptation Island 2024 terza puntata, top e flop: Lino non è più Biagio Izzo ma un malessere qualunque La terza puntata di Temptation Island intensifica i conflitti: il ‘viaggio dei sentimenti’ sa essere crudele e a volte anche grottesco e surreale. Come le figure che sono in grado di fare certi fidanzati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La terza puntata di Temptation Island intensifica i conflitti e continua a stressare le storie principali di questa edizione. Il ‘viaggio dei sentimenti’ condotto da Filippo Bisciglia sa essere molto crudele, a volte grottesco e surreale. Come la figura che fanno certi maschi.

Lo avevamo detto: Tony e Lino era un copione già scritto. Il pi pa pa pa po sta cominciando a scemare (anzi, per la verità non c’è proprio stato) ed entrambi sembrano arrivati a un punto di non ritorno. Lino, svestiti i panni di Biagio Izzo, indossa quelli di Rodolfo Valentino, la sua copia fake ovviamente: un "malessere" in tutto e per tutto. Tony toglie la maschera di Ficarra e mette quella di un provolone qualunque: il tipico maschietto “beta” che fa il furbetto fuori e il candido dentro.

Dall’altro lato, ci sono due fidanzate che stanno stressando molto l’equilibrio di due che, al momento, non sembrano avere grandi colpe: parliamo dell’atteggiamento di Martina nei confronti di Raul e di Siria su Matteo. Interessante il colpo di coda di Gaia su Luca, che a ‘sto giro non sembra più tanto convinto su quella storiella che la monogamia è un fallimento.

I momenti top della terza puntata di Temptation Island 2024

Dopo Gaia e Jakub, la monogamia torna di moda per Luca

Il "vate" Luca ci spiega le donne.

Ma com’era la storia? La monogamia è sopravvalutata? “Un fallimento della società”. L’ipse dixit del signor Luca Bad. Che, però, ha cambiato repentinamente idea dopo aver visto i video clamorosi di Gaia sempre più vicina, anzi vicinissima, al single Jakub. Piazzato benissimo, fisico il doppio di Luca, Jakub fa capire al fidanzato che forse forse la sua teoria sull’amore non è gran cosa. “Se mi faccio abbracciare, sti cazzi”, dice Gaia, “Mica sto ammazzando qualcuno? Tu, ormai, sei il centro del villaggio”. Il centro del villaggio? Luca impazzisce e se lo ripete a pappardella. La monogamia? È tornata di moda. A fine pinnetu, il "vate" Luca torna a spiegarci le donne: "La donna non ce la fa, la donna è coinvolta mentalmente, non capisce più un ca**o e mette a repentaglio qualsiasi cosa". Luca scontatissimo, brava Gaia.

Jenny finalmente si veste come vuole dopo le brutte parole di Tony

Jenny capisce di essere meglio di Tony.

Tony è uscito allo scoperto e soprattutto, esattamente come il suo sodale Lino di cui parleremo più avanti, non fa più ridere. Niente più canzoni da cinecocomero per lui, solo tanta tantissima tristezza. Persino i fidanzati suoi compagni di viaggio si sono resi conto della tossicità di certi suoi messaggi, nonostante il clima resti quello tipico di maschi col testosterone un po' alticcio. Però, le parole di Tony trovano riscontro nell'atteggiamento fino a prima di questa puntata troppo dimesso della sua Jenny. Che ha capito. Ha capito di aver avuto un uomo che le ha imposto delle cose, che l'ha manipolata, che le ha fatto il lavaggio del cervello su tutto. Jenny ha passato una vita sentendosi sbagliata e inadatta, la morale è nelle sue parole: "Qui dentro ho capito che non c'è niente di male a essere Jenny". Sfoggia i vestiti più belli della serata durante la sfilata. Con buona pace di quel maschio beta del suo compagno.

I momenti flop di Temptation Island 2024

Lino il "malessere" finalmente allo scoperto

Il "malessere" Lino finalmente allo scoperto. La mutazione è completata. Come Tony, all'inizio faceva pure ridere. Adesso, non più. Gli atteggiamenti sono quelli tipici del maschio tossico napoletano. Quindi cafone, vagamente criminale, arrogante, vrenzolo. Mascheratosi da quello che "devo capire certe cose", che "devo pensare un po' a me stesso", di fatto sembra stressare la sua tentatrice Maika allo stesso modo di come stressa la sua Alessia fuori da Temptation Island. Un uomo talmente pessimo da riuscire nella mirabolante impresa di far trovare nella sua infinita stupidità, un punto in comune tra la fidanzata e la tentatrice. Maika lo ha messo in riga reagendo a una sua scenata: "Sei tu quello fidanzato qui dentro". Alessia la chiamava "Totò", ovviamente perché infastidita dalla situazione: a questo giro, però, "Totò" ha messo al suo posto "Peppino". A fine puntata, dei video intimi di loro due sembrano far vacillare definitivamente Alessia: "Merita le corna", ha detto. Speriamo gliele faccia.

Martina fa piangere Raul: lei se la vive, lui se la piange

Martina "se la sta vivendo". Pure troppo. La vicinanza con Carlo, la grande sicurezza con cui lei riesce a tenere testa a uno dei tentatori più bravi a giocare (insieme a Maika) mentre dall'altro lato Raul, che ricordiamo sarebbe in potenza il più geloso del gruppo dei fidanzati, è alle corde. Al falò dei fidanzati non regge e chiede di tornarsene da solo al villaggio. Permesso concesso da San Filippo Bisciglia e vagonate di lacrime per il ragazzo romano. Per dovere di cronaca e per autocensura, non sono molto tenero con il mio stesso sesso. Nel caso di Raul, devo ammettere, mi riesce difficile non schierarmi al suo fianco senza se e senza ma. Per Martina, anzi, prenderei in prestito tutto il campionario di frasi basite in forza al vocabolario di Alessia: OH, MA TTAPPOST?