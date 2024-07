Temptation Island 2024, Raul furioso con Martina scoppia a piangere: “Stupida, buffona, si fa dare baci da Carlo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella terza puntata di Temptation Island 2024, trasmessa giovedì 11 luglio, è stato concesso ampio spazio alla coppia formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Nelle puntate precedenti, Raul è rimasto ferito nel vedere Martina avvicinarsi al single Carlo Marini. Nel pinnettu, nel corso della terza puntata, ha visto altre immagini di loro due insieme che lo hanno fatto andare su tutte le furie.

Martina De Ioannon e la vicinanza con il tentatore Carlo Marini

Nel video mostrato a Raul Dumitras nel pinnettu, Martina giocava con Carlo Marini che tentava di spalmarle l'olio in faccia. Parlando di tatuaggi, il tentatore ha stuzzicato Martina: "Sono argomenti di cui parlerei in intimità sotto le lenzuola". E ancora: "È inutile che fai la sexy, non attacca". Raul è apparso insofferente e della fidanzata ha detto: "Buffona". In piscina, poi, Carlo ha fatto delle carezze e ha dato dei baci sulla testa a Martina. Scena che ha fatto infuriare Raul. La sua fidanzata ha spiegato al tentatore Carlo Marini:

Il fatto che Raul mi abbia fatto sentire sbagliata, mi ha fatto scemare il sentimento. Lo capisco di non sembrare la ragazza più innamorata del mondo, però che ti devo dire, devo fare la finta? Io sono serena. Abbiamo capito entrambi che tra noi (con Carlo, ndr) può esserci un feeling ma non malizia.

Sono usciti dalla piscina, ma Carlo l'ha presa in braccio e l'ha ributtata in acqua.

Raul furioso prende a calci i fiori e sbatte le sedie

Una volta uscito dal pinnettu, Raul ha iniziato a camminare nervosamente su e giù per il villaggio, sbattendo nervosamente le sedie e dando calci ai fiori. Il fidanzato di Martina cercava risposte:

Come caz*o si fa, ma come si fa, ti fai dare baci, abbracci, stupida. Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose? Come caz*o è possibile una cosa del genere, come posso guardare una cosa del genere?

Al falò, poi, Raul ha visto un nuovo video di Martina e Carlo Marini. I due battibeccavano, Martina provava a trovare un punto di incontro con lui: "Mi attacchi sempre, perché dovremmo farci la guerra? Ti ho detto che sei un bel ragazzo". Poi, sono scoppiati a ridere insieme. Raul ha commentato con amarezza: "La vedo spensierata, con il sorriso, super serena".

Martina dice di amare Raul poi scoppia a piangere

Carlo Marini, intanto, è sembrato insofferente al fatto che di tanto in tanto Martina De Ioannon lo tenga a distanza: "Perché non ti fidi di me? Non hai capito un caz*o". Poi ha assicurato che se Martina lasciasse il fidanzato la vorrebbe conoscere: "Ma rispetto il fatto che sia fidanzata. Martina è tanta roba". La donna ha replicato: "Se finisse con Raul? Carlo è proprio il mio tipo, sarebbe la mia prima scelta". In un secondo momento, tuttavia, ha chiarito di amare ancora Raul:

Al di là di quello che abbiamo scoperto tra di noi, che ci potrebbe essere un'intesa mentale fuori, che sei il mio tipo, io mi reputo innamorata del mio ragazzo, non mi vedo uscire da qua da sola. Non mi aspettavo di trovare un'affinità. Però da qua a mettere in dubbio l'amore che provo per Raul no. Io sono innamorata di lui, ma se lui continua a comportarsi come si comporta, non può stare con me. Io comunque sto con lui, sto bene, entro qua per un problema, mi vivo la mia giornata e la mia situazione qui, poi noto che con una persona ci potrebbe essere affinità. Non è che ti evito, perché ti devo stuzzicare. So che non nascerebbe nulla perché provo amore per l'altra persona, è inutile viverti qua dentro in un modo che non so nemmeno se tu sia vero con me.

Inaspettatamente, però, in un altro video, Martina è ritratta mentre scoppia a piangere: "Ho paura, ho paura di scoprire cose che non devo scoprire". Carlo si è avvicinato a lei e le ha chiesto il motivo delle lacrime e Martina, senza sbilanciarsi troppo, ha spiegato:

Cosa mi spaventa? Tutto. Il contesto e me soprattutto. Lui mi manca ok? Però non sono afflitta, devo capire se è legato al fatto che avevo bisogno di tempo e spazio per me. Forse lui è stato talmente attaccato a me che sono menefreghista o forse mi serviva questo distacco per capire altre cose sul nostro rapporto. Sicuramente dopo questa esperienza ti porto con me.

Carlo si è detto convinto che uscirà dal programma con Raul e ciò li ha portati a litigare. Raul ha commentato la scena: "Vedo una sedicenne che fa domande stupide, non so cosa le stia dicendo la testa. Se le interessa Carlo? Sì. Io la conosco bene, la vedo proprio serena. Non me l'aspettavo proprio". Poi, ha chiesto di tornare nel villaggio dove è scoppiato a piangere a dirotto: "Che ca**o mi tocca vedere".